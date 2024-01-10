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  4. Fatih Camii'sinde imam ve bir kişiyi bıçaklamıştı! Ömer Salgın ile ilgili yeni detaylar, ilk vukuatı bu değilmiş: 'Bu kadarının olacağını tahmin etmiyordum'

Fatih Camii'sinde imam ve bir kişiyi bıçaklamıştı! Ömer Salgın ile ilgili yeni detaylar, ilk vukuatı bu değilmiş: 'Bu kadarının olacağını tahmin etmiyordum'

10.01.2024 17:11 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da Ömer Salgın, Fatih Camii imamı Galip Usta ile öğrencisi Bilal Erdem’i bıçakla yaralamıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili olarak Ömer Salgın'a ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Salgın'ın iki evlilik yaptığı, ikinci eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü iş yeri sahibi S.N.'yi darp ettiği öğrenildi. İlk eşi de Salgın'ın öfke nöbetleri geçirdiğini, evlilikleri süresince zaman zaman kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

İstanbul’da Fatih Camii'ne 8 Ocak günü akşam namazı saatinden önce gelen Ömer Salgın, “Müslümanlar uyanın, putları camilerden çıkarın" diye bağırıp slogan attı. Cami görevlileri tarafından uyarılıp dışarı çıkarılan saldırgan, akşam namazından sonra tekrar camiye geldi. Saatler 19.10'u gösterdiğinde Salgın, imam odasına girdi, hiçbir şey söylemeyen bir anda elindeki bıçağı imam Galip Usta'nın göğsüne doğru salladı. 4 yerinden yaralanan imam kanlar içinde yere yığılınca öğrencilerinden Bilal Erdem de araya girmeye çalıştı. Saldırgan aynı bıçakla Bilal Erdem'i de sırtından bıçakladı.

Keşfet

SALDIRGAN TUTUKLANDI

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Camide namaz kılan bir polis memuru ve cami güvenlik görevlileri tarafından yakalanan Ömer Salgın, Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA'DAN İSTANBUL'A GELMİŞ

BURSA'DAN İSTANBUL'A GELMİŞ

Polis soruşturmasında, şüphelinin Bursa'nın Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi’ndeki 520 hanenin olduğu 7 bloklu lüks bir sitede yaşadığı belirlendi. 3 hafta önce ayrıldığı, Tacikistan uyruklu eşi Madina Muhammed İsmail ile birlikte yaşadığı evinden, olay günü sabah saatlerinde çıkan şüphelinin, saat 15.00 sıralarında İstanbul'a geldiği ve doğrudan Fatih Camii'ne gittiği tespit edildi. Şüphelinin Bursa'dan geldiği otomobil ise hemen yakındaki bir otoparkta bulundu. Araçta yapılan aramada 2 dini içerikli kitap, dizüstü bilgisayar, 2'si eski 3 tane pasaport ve bir cep telefonu bulunduğu belirtildi.

İLK VUKATI DEĞİLMİŞ

İLK VUKATI DEĞİLMİŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelinin daha önce iki kez evlilik yaptığı, 11 ve 9 yaşında iki çocuğunun bulunduğu, ilk eşinden 2019 yılında ayrıldığı belirlendi. Daha sonra Tacikistan uyruklu bir kadınla evlenen şüphelinin, ondan da 3 hafta önce ayrıldığı ortaya çıktı. Ömer Salgın’ın ikinci evliliğinden çocuğu olmadığı kaydedildi. Bir otomasyon firmasında çalışan Ömer Salgın’ın, 5 Ocak’ta Tacikistan uyruklu eski eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü iş yeri sahibi S.N. ile kavga ederek darbettiği ortaya çıktı. S.N.’nin de darp olayının ardından Salgın’dan şikayetçi olduğu bildirildi.

"BU KADARININ OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUM"

"BU KADARININ OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUM"

Ömer Salgın’ın, biri kız, 2 çocuğunun annesi Berra B.’ye de evlilikleri süresince zaman zaman şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Berra B., “Biz de büyük sıkıntılar yaşadık evlilik sürecinde. Şiddet de gördüm. Ayrılma faktörlerimizden biri de şiddetti” dedi. Olayı haberlerden öğrendiğini ve eski eşinin ailesinin yanında olan çocuklarını dün Bursa’ya gelerek aldığını ve yaşadığı Kocaeli’ye döndüğünü söyleyen Berra B., 2012 yılında evlendiği ve 7 yıl sonra boşandığı Ömer Salgın’la evlilikleri süresince zaman zaman sorunlar yaşadıklarını ve bu nedenle evlilik terapisti ve çeşitli doktorlara gittiklerini ifade etti. Salgın, “Doktora gittiğimizde kendisine ilaç vermişti ama onlarda devamlılık sağlandı mı bilmiyorum. İletişim desteği almak için, tedavi amaçlı doktora gitmiştik. Normal hayatta bazı durumlara karşı ani tepkiler gösterebiliyordu. Evlilik sürecinde çok emek verdim, çok uğraştım. Tek başıma kürek çektiğim için bu evlilik yürütülemedi. Bu kadarının olacağını tahmin etmiyordum. Kendisinin sonradan bir evlilik yaptığını biliyorum. Ayrılık sürecinde olduğunu çocuklarımdan kısmen duymuştum. Çocuklarım orada babaanneleri ile birlikte kalıyordu” dedi.

"ÖFKE NÖBETLERİ YAŞIYORDU"

"ÖFKE NÖBETLERİ YAŞIYORDU"

Eski eşinin zaman zaman öfke nöbetleri de geçirdiğini ve yaşanan son olay nedeniyle çocukları adına endişe duyduğunu belirten Berra B. şunları aktardı:

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Fatih Camii saldırı
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