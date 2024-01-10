Fatih Camii'sinde imam ve bir kişiyi bıçaklamıştı! Ömer Salgın ile ilgili yeni detaylar, ilk vukuatı bu değilmiş: 'Bu kadarının olacağını tahmin etmiyordum'

"BU KADARININ OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUM"

Ömer Salgın’ın, biri kız, 2 çocuğunun annesi Berra B.’ye de evlilikleri süresince zaman zaman şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Berra B., “Biz de büyük sıkıntılar yaşadık evlilik sürecinde. Şiddet de gördüm. Ayrılma faktörlerimizden biri de şiddetti” dedi. Olayı haberlerden öğrendiğini ve eski eşinin ailesinin yanında olan çocuklarını dün Bursa’ya gelerek aldığını ve yaşadığı Kocaeli’ye döndüğünü söyleyen Berra B., 2012 yılında evlendiği ve 7 yıl sonra boşandığı Ömer Salgın’la evlilikleri süresince zaman zaman sorunlar yaşadıklarını ve bu nedenle evlilik terapisti ve çeşitli doktorlara gittiklerini ifade etti. Salgın, “Doktora gittiğimizde kendisine ilaç vermişti ama onlarda devamlılık sağlandı mı bilmiyorum. İletişim desteği almak için, tedavi amaçlı doktora gitmiştik. Normal hayatta bazı durumlara karşı ani tepkiler gösterebiliyordu. Evlilik sürecinde çok emek verdim, çok uğraştım. Tek başıma kürek çektiğim için bu evlilik yürütülemedi. Bu kadarının olacağını tahmin etmiyordum. Kendisinin sonradan bir evlilik yaptığını biliyorum. Ayrılık sürecinde olduğunu çocuklarımdan kısmen duymuştum. Çocuklarım orada babaanneleri ile birlikte kalıyordu” dedi.