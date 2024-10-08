Faydalarını duyan kaşık kaşık tüketiyor! Her gün chia tohumu tüketirseniz ne olur? Duyunca çok şaşıracaksınız

Kanserin düşmanı chia tohumunun faydaları say say bitmiyor. Bu özel tohum somon balığından 4 kat fazla omega-3, çiğ sütten 7 kat fazla kalsiyum içeriyor. Kalsiyumun kemiklere emilimini güçlendirir. Çok eskilerden günümüze ulaşan chia tohumu magnezyum ve iyot bakımından zengindir. Aynı zamanda D, A ve E vitaminleri açısından da zengin bir içeriğe sahiptir. Peki, sayısız faydası olan chia tohumunu her gün tüketirsek ne olur? İşte detaylar...
1) Çoğu bitkisel besinin aksine, chia tohumu dokuz amino asidin tamamını içerir ve bu da onu bitki bazlı iyi bir protein kaynağı yapar.
2) Düzenli tüketimde kandaki trigliserid seviyelerini düşürür.
3) Hayvansal besin tüketmeyen vegan ve vejetaryenler için omega 3 kaynağıdır.
4) İnsülin direncine karşı korur.
5) Yüksek lif oranıyla kabızlığı önler.