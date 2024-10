Faydalarını duyan kaşık kaşık tüketiyor! Her gün chia tohumu tüketirseniz ne olur? Duyunca çok şaşıracaksınız

Kanserin düşmanı chia tohumunun faydaları say say bitmiyor. Bu özel tohum somon balığından 4 kat fazla omega-3, çiğ sütten 7 kat fazla kalsiyum içeriyor. Kalsiyumun kemiklere emilimini güçlendirir. Çok eskilerden günümüze ulaşan chia tohumu magnezyum ve iyot bakımından zengindir. Aynı zamanda D, A ve E vitaminleri açısından da zengin bir içeriğe sahiptir. Peki, sayısız faydası olan chia tohumunu her gün tüketirsek ne olur? İşte detaylar...