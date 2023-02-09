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Felaketin boyutu uzaydan görüntülendi! İşte depremin yarattığı hasar

09.02.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzyılın felaketinin yaşandığı 10 ili etkileyen depremler sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi (UHUZAM) ise depremlerin yol açtığı yıkımı, uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi. Adana, Osmaniye illeri ile Hatay'ın Kırıkhan, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine ait görüntülerde depremin yarattığı hasar kuşbakışı olarak görüntüleniyor.

Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İTÜ UHUZAM, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 ve Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremlerin, bu şehirle birlikte Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da yol açtığı yıkımı tespit etmek için çalışma başlattı.

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Bu kapsamda, deprem bölgesindeki yıkım, Pleiades, Spot 6&7, Worldview3, GeoEye uyduları aracılığıyla görüntülendi.

YIKILAN BİNALARIN ENKAZI KAYIT ALTINA ALINDI

Bölgenin hava koşullarının bulutlu olması nedeniyle ilk etapta Adana, Osmaniye illeri ile Hatay'ın Kırıkhan, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine ait görüntüler indirilerek depremin etki ettiği alanlar belirlendi.

Uydu kayıtlarında, depremde yıkılan binaların enkazı kayıt altına alındı. Görüntülerde Nurdağı'nda bazı yerlerde enkazın yolları kapattığı görüldü. Ayrıca iş makinelerinin enkaz alanlarında yaptığı çalışmalar da kayıtlara yansıdı.

AFAD tarafından çeşitli yerlerde kurulan çadırlar da uydu görüntüleriyle kayda alındı.

İncelemede Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 100'e, İslahiye ilçesinde ise 150'ye yakın binanın deprem nedeniyle yıkıldığı belirlendi.

Uydu görüntülerinde Hatay'daki yıkım ise net olarak görülüyor. Özellikle Hatay merkezde yıkılan çok sayıda bina yer alıyor.

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