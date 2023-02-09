Felaketin boyutu uzaydan görüntülendi! İşte depremin yarattığı hasar

Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İTÜ UHUZAM, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 ve Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremlerin, bu şehirle birlikte Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da yol açtığı yıkımı tespit etmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, deprem bölgesindeki yıkım, Pleiades, Spot 6&7, Worldview3, GeoEye uyduları aracılığıyla görüntülendi.