Film aramanız son bulacak! Hangi burç hangi filmi izlemeli?

OĞLAK BURCU - "MUTLULUK PEŞİNDE"

Rehbere en sorumlu ve olgun burçlardan biriyle başlayarak, Oğlak burcu olanlarınız çok hırslı, çalışkan ve ciddi olma eğilimindesiniz. Ancak, hedeflerinize ulaşamazsanız, çok güvensiz olma ve kendinizi küçük görme eğilimindesiniz. Başarısızlık duyguları genellikle kendinizi suçladığınız bir şeydir, bu da düşük bir benlik imajına sahip olmanızla sonuçlanır. Bu yüzden Mutluluğun Peşinde (2006) sizin için en iyi film. Will Smith, başarılı işletme sahibi Chris Gardner'ı canlandırırken, film onun hayatındaki mücadeleleri ve şu an bulunduğu yere ulaşmak için yaptığı her şeyi takip ediyor. Hayatında her şeyini kaybetmek üzere olduğu birçok nokta olsa da Gardner pes etmez ve başarana kadar sebat etmeye devam eder.