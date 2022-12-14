Film aramanız son bulacak! Hangi burç hangi filmi izlemeli?

Film ararken saatler harcıyorsanız ve bu uğraşların sonucunda açtığınız filmden zevk almıyorsanız burç özelliklerinize uygun olan filmleri denemelisiniz. Herkesin beğendiği film tarzı da değişiklik gösteriyor. Bu sebeple burç özelliğinize güvenerek sizi sıkmayacak film seçeneğine şans verebilirsiniz.

HANGİ BURÇ HANGİ FİLMİ İZLEMELİ?

OĞLAK BURCU - "MUTLULUK PEŞİNDE" Rehbere en sorumlu ve olgun burçlardan biriyle başlayarak, Oğlak burcu olanlarınız çok hırslı, çalışkan ve ciddi olma eğilimindesiniz. Ancak, hedeflerinize ulaşamazsanız, çok güvensiz olma ve kendinizi küçük görme eğilimindesiniz. Başarısızlık duyguları genellikle kendinizi suçladığınız bir şeydir, bu da düşük bir benlik imajına sahip olmanızla sonuçlanır. Bu yüzden Mutluluğun Peşinde (2006) sizin için en iyi film. Will Smith, başarılı işletme sahibi Chris Gardner'ı canlandırırken, film onun hayatındaki mücadeleleri ve şu an bulunduğu yere ulaşmak için yaptığı her şeyi takip ediyor. Hayatında her şeyini kaybetmek üzere olduğu birçok nokta olsa da Gardner pes etmez ve başarana kadar sebat etmeye devam eder.

YAY BURCU - " LITTLE MISS SUNSHINE " Burcunuz Yay ise, şefkatli, sadık ve akıllı biri olarak tanınırsınız. Arkadaşlarınızı ve sevgililerinizi kolayca cezbederek, açık fikirli ve açık sözlü bir kişiliğe sahipsiniz. Ancak, dürüstlüğünüz ve yeteneklerinize olan aşırı güveniniz başınızı büyük belaya sokabilir. Bu yüzden Little Miss Sunshine (2006) tam size göre bir film. Film, dürtüsel vahşi yönünüzü ortaya çıkarırken, aynı zamanda karanlık ve aydınlık arasındaki dengeyi, öğrenebileceğiniz tavsiyeleri de gösteriyor.

KOVA BURCU - COCO Kova burcu insancıl, özgür ruhlu ve yaratıcıdır. Amaçlar için savaşıyorsunuz, hayata entelektüel bir bakış açısına sahipsiniz ve genellikle dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyorsunuz. Ancak, en büyük korkunuz bireyselliğinizi ve özgürlüğünüzü kaybetmektir. Hayatı kendi kurallarınıza göre yaşamayı seviyorsunuz ve bir gün inandıklarınızdan taviz vermek zorunda kalacağınızdan korkuyorsunuz. Bu nedenle Coco (2017) mutlaka izlenmesi gerekenler listenizde yer almalı. Bu film genç bir çocuğu takip ediyor ve başkalarının baskısıyla yüzleşme yolculuğunu anlatıyor. Ana mesaj, hayallerinizi gerçekleştirmek için kalbinizin istediğini takip etmek, sınırları zorlamak ve isyan etmektir.

BALIK BURCU - " YE DUA ET SEV" Bir Balık olarak, yaratıcı, düşünceli ve romantik biri olarak tanınırsınız. Çevrenizdeki insanların mutlu olmasını sağlamak için büyük çaba sarf eden, duygusal olarak en bilinçli ve hassas işaretlerden birisiniz. Ancak bu nedenle, başkalarına verdiğiniz sevgiye ve mutluluğa layık olmadığınıza inanırsınız. En büyük güvensizliklerin, düşük özgüven ve şüphe, seni asla sevmeyecek birini bulamamaktan korkman. Bu yüzden Ye Dua Et Sev (2010) sizin için önerilen filmdir. Bu film, evliliğinden mutsuz olan ve “kendini bulmayı” seçen bir kadını konu alıyor. Başkalarını memnun etmek ve onları sevmek için çok uğraşmak yerine, kendinize aynı sevgiyi vermeyi hedeflemelisiniz.