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    4. 'Fındığı buzdolabına koyun, soğanı doğrayıp dışarıda bırakın' Etkisi inanılmaz oluyor! Kat kat fazla... 'Tüm hastalarıma söylüyorum'

    'Fındığı buzdolabına koyun, soğanı doğrayıp dışarıda bırakın' Etkisi inanılmaz oluyor! Kat kat fazla... 'Tüm hastalarıma söylüyorum'

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    31.01.2024 11:26 | Son Güncelleme:
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    Sağlıklı bir vücuda kavuşmak, pek çok ciddi hastalığı önlemek için nasıl sağlıklı beslenmeniz gerektiğini muhtemelen biliyorsunuzdur. Ancak uzmanlar, besinlerin faydalarını daha da arttıracak ezber bozan basit ipuçlarını paylaştı. Fındığı buzdolabına koymayı deneyin. Ya da sarımsak ve soğanı doğradıktan sonra birkaç dakika dışarıda bırakın. Uzmanlar farkın inanılmaz olduğundan ve faydalı etkilerinin çok daha fazla arttığından bahsediyor. İşte duyduğunuzda şaşırtacak o öneriler...

    İnsanların sağlıklı beslenme konusuna kafa yormaya başladığı çağlardan beri sebze ve meyve tüketiminin önemi konuşuluyor. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler tüketmenin ve abur cuburdan uzak durmanın hem kilo kaybı sağladığı, hem beyni koruduğu hem de genel sağlık üzerinde çok fazla olumlu etki yarattığı sık sık vurgulanıyor. Ancak bir uzman, besinlerin faydalarını ön plana çıkartacak ezber bozan püf noktalarını paylaştı.

    UZMANINDAN TÜM BİLDİKLERİNİZİ UNUTTURACAK TAVSİYELER

    Dailymail'de yer alan habere göre; diyetisyenler sağlıklı gıdalardan en iyi şekilde yararlanmanız için kolay ipuçları ortaya çıkardı. Örneğin, çiğ soğan ve sarımsağın soyulmuş ve doğranmış olarak tezgahta birkaç dakika bırakılmasının, kolesterolü ve kan basıncını düşürdüğü gösterilen enzimlerin salınmasını sağladığını biliyor muydunuz? Diyetisyenler; karpuz kabuğunun beyaz kısmının da atılmamasını söylüyor. Lifle dolu olduğu belirtilen bu bölümün, kişileri daha uzun süre tok tutup iştahı azaltmaya yardımcı olacağı aktarılıyor.

    İşte tükettiğiniz yiyeceklerden en iyi şekilde faydalanmanız için diyetisyenlerin aktardığı önemli ipuçları!

    "FINDIKLARI BUZDOLABINA KOYUN"

    "FINDIKLARI BUZDOLABINA KOYUN"

    Süt ve peynir gibi çabuk bozulan gıdaların buzdolabında saklanması gerektiği çok açık. Ancak diyetisyenler kuruyemişlerin bile bundan faydalandığını öne sürdü. Boston'daki Brigham and Women's Hospital'da beslenme uzmanı olan Marc O'Meara, DailyMail'e fındıkları soğutmanın içlerindeki yağların oksitlenmesini veya kalitesinin bozulmasını önlediğini söyledi. Beslenme uzmanı, 'Bütün hastalarıma fındıklarını buzdolabına koymalarını söylüyorum' dedi.

    Ayrıca oksitlenmiş yağların, LDL (kötü) kolesterolü artırarak kalp hastalığı riskinin artması da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Kilerde saklanan kuruyemişlerin tadının da bir süre sonra daha da kötüleşeceğini aktardı. O'Meara, 'Tadının güzel olmadığını hemen fark edeceksiniz. Eğer biri bunu fark ederse, o yemeği yemeyi hemen bırakmalı.' dedi.

    "SARIMSAK VE SOĞANI DOĞRADIKTAN SONRA BİRKAÇ DAKİKA DIŞARIDA BIRAKIN"

    "SARIMSAK VE SOĞANI DOĞRADIKTAN SONRA BİRKAÇ DAKİKA DIŞARIDA BIRAKIN"

    Sarımsak ve soğan, mutfağınızın güzel kokmasını sağlamaktan çok daha fazlası için iyi. Bu aromatiklerin, bağışıklık sağlığını güçlendirdiği ve iltihabı azalttığı gösterilen B vitaminleri, C vitamini, potasyum ve antioksidanlarla dolu olduğu belirtiliyor. Bu faydanın büyük kısmının da, soğan ve sarımsak doğrandığında, kıyıldığında veya ezildiğinde aktive olan alliinaz adı verilen bir amino asitten kaynaklandığı ifade ediliyor. Havaya maruz kaldığında alliinazın, düşük kolesterol ve kan basıncıyla bağlantılı bir bileşik olan allisin haline geldiği aktarılıyor.

    Örneğin 2020 yılında yapılan bir çalışmada, sarımsak takviyesi alan yüksek tansiyonlu yetişkinlerin sistolik kan basınçlarının (tansiyon ölçümünde en üstteki sayı) ortalama sekiz puan, diyastolik kan basınçlarının (en alttaki sayı) ise ortalama beş puan düştüğü tespit edildi. Hong Kong'da mutfak sağlığı koçu olan Michele Wisla, South China Morning Post'a sarımsak ve soğanı doğradıktan sonra birkaç dakika dışarıda bırakmanın daha fazla alisin oluşmasına neden olabileceğini söyledi.

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    fındık soğan kolesterol Diyetisyen sağlıklı beslenme yağ yakma kilo verme
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