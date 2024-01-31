'Fındığı buzdolabına koyun, soğanı doğrayıp dışarıda bırakın' Etkisi inanılmaz oluyor! Kat kat fazla... 'Tüm hastalarıma söylüyorum'

"SARIMSAK VE SOĞANI DOĞRADIKTAN SONRA BİRKAÇ DAKİKA DIŞARIDA BIRAKIN"

Sarımsak ve soğan, mutfağınızın güzel kokmasını sağlamaktan çok daha fazlası için iyi. Bu aromatiklerin, bağışıklık sağlığını güçlendirdiği ve iltihabı azalttığı gösterilen B vitaminleri, C vitamini, potasyum ve antioksidanlarla dolu olduğu belirtiliyor. Bu faydanın büyük kısmının da, soğan ve sarımsak doğrandığında, kıyıldığında veya ezildiğinde aktive olan alliinaz adı verilen bir amino asitten kaynaklandığı ifade ediliyor. Havaya maruz kaldığında alliinazın, düşük kolesterol ve kan basıncıyla bağlantılı bir bileşik olan allisin haline geldiği aktarılıyor.