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  4. Fransa'da kabine açıklandı! Yeni Başbakan Gabriel Attal sevgilisi Stephane Sejourne'u Dışişleri Bakanı yaptı

Fransa'da kabine açıklandı! Yeni Başbakan Gabriel Attal sevgilisi Stephane Sejourne'u Dışişleri Bakanı yaptı

11.01.2024 23:46 | Son Güncelleme:
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Fransa'da geçtiğimiz günlerde Başbakan Elisabeth Borne istifa kararı almıştı. Borne'un ardından göreve Gabriel Attal getirildi. Attal'ın göreve getirilmesi bir anda gündem oldu. Attal, ülke tarihinin en genç ve ilk eşcinsel başbakanı oldu. Attal göreve gelmesinin ardından da yeni kabineyi kurdu. Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'na Stephane Sejourne getirildi. Yabancı basında Sejourne'un Attal'ın sevgilisi olduğu aktarıldı.

Fransa’da Mayıs 2022’den bu yana görev yapan 62 yaşındaki Fransa Başbakanı Elisabeth Borne 8 Ocak'ta istifa kararı aldı. Bu karar sonrasında Başbakanlık görevine Eğitim Bakanı Gabriel Attal getirildi. Ülke tarihinin en genç ve ilk eşcinsel başbakanı olan Attal'ın yeni kabinesinde ise sevgilisine de yer verdi. Attal, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine Stephane Sejourne'u getirdi.


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Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine, Avrupa Parlamento'sundan (AP) milletvekili ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın lideri Stephane Sejourne getirildi. 38 yaşındaki Sejourne, Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminin en genç dışişleri bakanı oldu.

2008-2017 yıllarında Cumhuriyetçiler (LR) Partisinde milletvekilliği ve meclis başkan yardımcılığı görevini üstlenen Catherine Vautrin, Çalışma, Sağlık ve Dayanışma Bakanı oldu. İktidar partisi Rönesans milletvekili Marie Lebec, Parlamento ile ilişkilerden Sorumlu Bakan olarak atandı.

Paris'in 7. bölgesinin Cumhuriyetçiler (LR) partili Belediye Başkanı Rachida Dati, Kültür Bakanlığının başına getirildi. Dati, daha önce eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Adalet Bakanı olarak çalışmıştı.  Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Prisca Thevenot ise Demokratik Yenilenmeden Sorumlu Bakan ve Hükümet Sözcüsü olarak görevlendirildi.

Dayanışma ve Aile Bakanı Aurore Berge için görev değişikliğine gidildi. Berge, artık Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan olarak görev yapacak. Önceki kabinde Spor Bakanı olan Amelie Oudea-Castera'nın çalışma alanı genişletildi. Oudea-Castera, artık Eğitim, Gençlik, Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı görevini üstlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Fransa eşcinsel
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