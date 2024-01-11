Fransa'da kabine açıklandı! Yeni Başbakan Gabriel Attal sevgilisi Stephane Sejourne'u Dışişleri Bakanı yaptı

Fransa’da Mayıs 2022’den bu yana görev yapan 62 yaşındaki Fransa Başbakanı Elisabeth Borne 8 Ocak'ta istifa kararı aldı. Bu karar sonrasında Başbakanlık görevine Eğitim Bakanı Gabriel Attal getirildi. Ülke tarihinin en genç ve ilk eşcinsel başbakanı olan Attal'ın yeni kabinesinde ise sevgilisine de yer verdi. Attal, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine Stephane Sejourne'u getirdi.



