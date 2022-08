Geçmeyen yorgunluğunuza son! Kansızlığa iyi gelecek besinler

PORTAKAL SUYU

Hamilelikte kansızlığa ne iyi gelir diye düşünen anne adaylarına her sabah 1 bardak taze sıkılmış portakal suyu içmeleri önerilir. Portakal suyunda C vitamini vardır ve C vitamini demir emilimine destek olmaktadır. Kansızlığı gidermek için; mevsiminde portakal suyunu sık sık tüketebilirsiniz.