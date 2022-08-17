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  4. Geçmeyen yorgunluğunuza son! Kansızlığa iyi gelecek besinler

Geçmeyen yorgunluğunuza son! Kansızlığa iyi gelecek besinler

17.08.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kansızlık toplumumuzda en sık rastlanan hastalıklar arasında yer almaktadır. Günlük aktiviteleri yaparken bile zorlayıcı olabilen kansızlığın mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Kansızlık için yediğiniz yemeklere dikkat edebilirsiniz.

Herkes bir dönem kansızlık yaşamıştır veya çevresinde kansızlık sorunuyla uğraşan tanıdığı vardır. Geçmeyen yorgunluk, baş dönmesi, uykusuzluk gibi belirtilere yol açan kansızlığın hastalıklara yol açmaması için tedavi edilmesi gerekmektedir. Sağlık için düzenli aralıklarla kan ölçümü yaptırmak gerekmektedir. Kırmızı kan hücrelerinde azalma görüldüğünde doktor tedavisi uygulanmalıdır. Bu tedavinin yanı sıra yediğiniz yemekler de kansızlığı oldukça etkilemektedir. Doğru beslenme ile kansızlığınızı azaltabilirsiniz.

KANSIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER

PORTAKAL SUYU

PORTAKAL SUYU
Hamilelikte kansızlığa ne iyi gelir diye düşünen anne adaylarına her sabah 1 bardak taze sıkılmış portakal suyu içmeleri önerilir. Portakal suyunda C vitamini vardır ve C vitamini demir emilimine destek olmaktadır. Kansızlığı gidermek için; mevsiminde portakal suyunu sık sık tüketebilirsiniz.

LİMON

LİMON
C vitamini kaynakları arasında yerini alan limon, kansızlığa çözüm bulan besinlerden biridir. Kansızlığa iyi gelen içecekler ile beslenmek istiyorsanız; ev yapımı limon suyunu tüketebilirsiniz. Limon, bağışıklık sisteminizi güçlendirerek demir emilimine yardım edecektir.

BROKOLİ

BROKOLİ
Eğer kansızlığı sağlıklı beslenerek çözmek istiyorsanız; mutlaka beslenme listenize brokoli eklemelisiniz. Brokoli lif içerir, antioksidandır. Kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasına yardımcı olacaktır.

KEREVİZ

KEREVİZ
Kansızlığa ne iyi gelir İbrahim Saraçoğlu tarafından şifalı bitki ve besinlerle açıklanmıştır. Bu besinlerden biri de kerevizdir. Kerevizi düzenli şekilde ve ölçülü miktarda tükettiğinizde, kan değerlerinin düşmesine engel olursunuz. Mevsiminde taze kereviz tüketerek kırmızı kan hücrelerinin sayısında artış görebilirsiniz.

KURU ÜZÜM

KURU ÜZÜM
Kuru üzüm demir içeren ve kansızlığı iyileştiren besinler arasında yer alıyor. Ara öğünlerinizde 1 avuç kuru üzüm tüketerek kansızlığı ve kansızlığa bağlı oluşacak sorunları önleyebilirsiniz. Kuru üzüm, kansızlığı giderdiği gibi bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.
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