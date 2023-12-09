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    4. Geçmişe mi yoksa geleceğe mi odaklısınız? Burçların takıntılı olduğu zaman dilimleri belli oldu!

    Geçmişe mi yoksa geleceğe mi odaklısınız? Burçların takıntılı olduğu zaman dilimleri belli oldu!

    09.12.2023 16:53 | Son Güncelleme:
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    Astroloji, insanların kişilik özellikleri ve davranışları üzerinde etkisi olduğuna inanılan bir alan. Son araştırmalar, burçların kişilerin zaman algısını etkilediğini ve hangi zaman dilimlerine daha fazla odaklandıklarını gösteriyor. Bazı burçların geçmişe, bazılarının ise geleceğe odaklandığı belirlendi. Hangi burcun hangi zaman dilimine daha fazla odaklandığını öğrenmek için haberin devamına göz atabilirsiniz.

    Burçlar, kişilik özelliklerimizi ve eğilimlerimizi anlamak için sıklıkla başvurduğumuz bir kaynak. Son araştırmalar, burçların zaman algımız üzerinde de etkili olduğunu ortaya koyuyor. Bazı burçlar geçmişe daha fazla odaklanırken, diğerleri geleceğe daha fazla yöneliyor. Burçlar arasında zaman algısının farklılık gösterdiğini belirleyen bu araştırmalar, insanların hangi zaman dilimine daha çok takıldığını anlamak için ilginç bir bakış açısı sunuyor. Hangi burcun hangi zaman dilimine daha çok odaklandığını öğrenmek ve burçlar ile zaman algısı arasındaki ilişkiyi anlamak isteyenler için burçların takıntılı olduğu zaman dilimleri haberimizde!

    BURÇLARIN TAKINTILI OLDUĞU ZAMAN DİLİMLERİ!

    GEÇMİŞTE YAŞAYAN BURÇLAR

    GEÇMİŞTE YAŞAYAN BURÇLAR
    Yengeç, Akrep, Terazi

    ŞİMDİYİ YAŞAYAN BURÇLAR

    ŞİMDİYİ YAŞAYAN BURÇLAR
    Koç, ikizler, Aslan, Boğa

    GELECEKTE YAŞAYAN BURÇLAR

    GELECEKTE YAŞAYAN BURÇLAR
    Kova, Oğlak, Başak

    ZAMAN KAVRAMI OLMAYAN BURÇLAR

    ZAMAN KAVRAMI OLMAYAN BURÇLAR
    Balık, Yay
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    balık akrep aslan Astroloji koç Boğa başak geçmiş gelecek ikizler kova oğlak şimdi terazi yay yengeç zaman burçlar ilik
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