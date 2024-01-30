Gönül ilişkisi olan kadını pavyonda iki gencin masasında görünce silahına sarılıp cinayet işledi

Sarıyer'de iddiaya göre, bir gazinoda çalışan ve gönül ilişkisi olduğu kadını başkasının masasında gören şahıs dehşet saçtı. Silahını çeken şahıs kadının masasındaki 2 genci vurdu. Saldırı sonucu gençlerden biri ölürken, diğeri de ağır şekilde yaralandı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganın peşine düştü.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

