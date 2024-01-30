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Gönül ilişkisi olan kadını pavyonda iki gencin masasında görünce silahına sarılıp cinayet işledi

30.01.2024 15:29 | Son Güncelleme:
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Akılalmaz olayın adresi İstanbul, Sarıyer... Bir süredir pavyona gelen ve Burcu S. ile gönül ilişkisi yaşamaya başlayan Yusuf H. dün akşam dehşet saçtı. Mekana girdiğinde Burcu S.'nin iki gencin masasında oturduğunu gören cani silahına sarılarak ateş açtı. Kuzen oldukları öğrenilen iki gençten biri hayatını kaybederken diğeri de yaralandı.

Sarıyer'de iddiaya göre, bir gazinoda çalışan ve gönül ilişkisi olduğu kadını başkasının masasında gören şahıs dehşet saçtı. Silahını çeken şahıs kadının masasındaki 2 genci vurdu. Saldırı sonucu gençlerden biri ölürken, diğeri de ağır şekilde yaralandı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganın peşine düştü.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ÜST KATA ÇIKTIĞINDA...

Olay, saat 02.45 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir cadde üzerinde bulunan gazinoya gelen Yusuf H., burada çalışan Burcu S. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Olay günü gece saatlerinde yine gazinoya giden Yusuf H., bir süre eğlendikten sonra mekanın üst katına çıktı. Adam, gönül ilişkisi yaşadığı Burcu S.nin iki gencin masasında olduğunu görünce çılgına döndü.

AMCA ÇOCUKLARINA KURŞUN YAĞDIRDI

AMCA ÇOCUKLARINA KURŞUN YAĞDIRDI

Burcu S. ile tartışan Yusuf H.‘nin arasına masada oturan Y.D. (22) ile Ömer Danış (28) girdi. Çıkan tartışma sonucu silahını çeken Yusuf H., amca çocukları olan Ömer Danış ve Y.D.'ye kurşun yağdırdı. Saldırganın ateş açması sonucu Ömer Danış göğsünden, Y.D. ise sırtından ve karnından ağır şekilde yaralandı.

Olayın ardından saldırgan Yusuf H. gazinodan çıkarak kaçarken, mekandakiler ise yaralıları taksiyle Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hemen ameliyata alınan Ömer Danış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Y.D.'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

HER YERDE ARANIYOR

HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan olay sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. Bu çerçevede güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve gönül ilişkisi yaşadığı Burcu S. ile görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, saldırganın Yusuf H. olduğunu tespit etti. Saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Pavyon gazino
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