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Görüntüler Konyaaltı Sahili'nden... Tatilciler akın etti, adım atacak yer kalmadı! "Kendimi Hindistan'da gibi hissediyorum"

27.06.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili arife gününde tatilcilerin akınına uğradı. İzmir'den tatile gelen üniversite öğrencisi Hintli genç bir kız ise kalabalığa şaşırdığını söyleyerek, "Kendimi Hindistan'da gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Turizmin başkenti Antalya'da Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Arife gününde kentte hava sıcaklığı 26 dereceye kadar çıkarken, nem oranıysa yüzde 80 olarak kayıtlara geçti. Tatilcilerin çekim noktası ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili’ne gelerek denizin keyfini çıkardı.

Birçok turist sıcak kumsalda güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da kitap okudu. Gençler ise deniz içerisinde bulunan kayanın üzerinden zaman zaman atlama gerçekleştirerek tehlikeye davetiye çıkardı. Sıcaktan bunalan birçok vatandaş da ağaç gölgelerinin altında bekleyerek zamanı yakınları ile sohbet ederek geçirdi.

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"BAYRAM DOLAYISIYLA YOĞUNLUK VAR"

Arkadaşlarıyla İzmir'den Antalya'ya tatile geldiğini belirten Ürdünlü Hadia Kahhaleh, "Ortam çok güzel, Konyaaltı Sahili'ni beğendim. Herkese gelmesini tavsiye ederim. Bayram dolayısıyla yoğunluk var. Herkese iyi bayramlar dilerim." dedi.

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"BURASI ÇOK KALABALIK VE SICAK"

Hindistanlı Sameera Khan ise, "Buraya tatile geldim, İzmir'de üniversite okuyorum. Burası çok kalabalık ve sıcak. Deniz suyu çok serin. Kendimi Hindistan'da gibi hissediyorum." sözlerine yer verdi.

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İlk defa Antalya'ya gelen Tunus vatandaşı Sara Ouerfelli de, "Bayramdan dolayı çok kalabalık ama çok güzel. 3-4 gün daha bura tatil yapacağız, bugün ilk günümüz." diye konuştu. (İHA)

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Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tatilci akınına uğradı

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