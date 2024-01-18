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  4. Gözler Erdoğan'a çevrilmişti! Açıklanmadan önce belli oldu: İşte AK Parti'nin 72 ildeki adayları...

Gözler Erdoğan'a çevrilmişti! Açıklanmadan önce belli oldu: İşte AK Parti'nin 72 ildeki adayları...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 10:50 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlere 73 gün kaldı. AK Parti merak edilen isimleri saat 14.00'de aday tanıtım toplantısında duyuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen adaylar ise daha öncesinde belli oldu. 48 adayın ilan edilmesi beklenirken büyükşehir ve il bazında toplam 72 il duyurulmuş olacak. İşte AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde yarışacak adayları...

Seçimlere az bir süre kala AK Parti merak edilen büyükşehirleri tek tek açıkladı. Daha önce İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun rakibini Murat Kurum olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da da Mansur Yavaş'ın rakibini Turgut Altınok olarak belirledi. İzmir'de ise CHP'den önce davranan AK Parti adayını Hamza Dağ olarak duyurdu. Deprem bölgesinde ise mevcut başkanlarda değişime gidildi. Peki diğer illerde kimler yarışacak? İşte Bursa, Diyarbakır, Antalya, Rize, Trabzon, Malatya ve merak edilen diğer illerin adayları...


Keşfet

İŞTE AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İstanbul Büyükşehir- Murat Kurum

Ankara Büyükşehir- Turgut Altınok

İzmir Büyükşehir- Hamza Dağ

Antalya Büyükşehir- Hakan Tütüncü

Artvin- Mehmet Kocatepe

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Yerel seçim aday ak parti büyükşehir
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