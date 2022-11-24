Hem ütünüzü hem de çamaşırlarınızı mahvediyor! Ütü kireci nasıl temizlenir?

Ütülerin fiyatları gün geçtikçe artıyor. Bu da evimizde bulunan ütünün ömrünü uzatmak için onu çok daha temkinli bir şekilde kullanmamız gerektiğini hatırlatıyor. Ütülerde oluşan kireçler hem ütünün hem de çamaşırların ömrünü kısaltıyor. Ütünün kolayca bozulmasını istemiyorsanız aşağıdaki ütü kirecini gideren yöntemleri deneyebilirsiniz.

ÜTÜ KİRECİ NASIL TEMİZLENİR?

SİRKE Ütü fişteyse fişten çekin. Eşit miktarda su ve sirkeyi ütünün su haznesine ekleyin. Ütüyü fişe takın ve ısıtın. Buhar düğmesi ile sirkeli suyun tüm gözeneklere etki etmesini bekleyin. Ütüyü fişten çekin. Bu işlemi tüm kireç çözülene kadar düzenli aralıklarla uygulayabilirsiniz.

LİMON TUZU Ütü fişte ise fişten çıkarın. Bir su kabı içinde 1 yemek kaşığı limon tuzunu ve 1 fincan sıcak suyu karıştırın. Karışan ve eriyen limon tuzu olan suyu, ütünün su haznesine ekleyin. Ütüyü çalıştırarak, buhar tuşu ile kireçlerin dökülmesini sağlayın.

BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI Parlatıcıyı cildiniz ile temas ettirmemeye özen gösteriniz. Bir kap içerisine bir miktar bulaşık makinesi parlatıcısı dökün. Diş fırçası ya da herhangi bir fırça ile bu parlatıcı yardımıyla ütü altını fırçalayın.