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Her evde bulunuyor! Doğal pembe dudaklar için kullanabileceğiniz malzemeler

27.10.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dudakların renksiz olması solgun ve hasta bir görünüme sebep oluyor. Kadınlar dudaklarını renklendirmek için çeşit çeşit rujlar ve dudak renklendirme işlemleri uyguluyorlar. Ancak evde bulunan doğal malzemeler ile uzun süre kalacak pembe dudaklara sahip olabilirsiniz.

Kadınlar daha yumuşak ve renkli dudaklara sahip olmak istiyor. Bu istek için dudak bakımına önem vermek gerekiyor. Düzenli olarak yapılan dudak peelingleri dudaklarınızın kurumuş görünümü alıyor götürüyor. Yumuşacık ve doğal pembe renge sahip dudaklara sahip olmak istiyorsanız evinizde bulunan malzemeler ile bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

DOĞAL PEMBE DUDAKLAR İÇİN

SALATALIK SUYU

SALATALIK SUYU
Bir dilim salatalık suyunun onları emmesi için dudaklarınıza sıkıca sürterek koyu dudaklarınızı aydınlatın. Bir hafta boyunca günde beş dakika tekrarlarsanız güzel pembe dudaklara kavuşabilirsiniz.

GÜL YAPRAKLARINI SÜTLE KARIŞTIRIN

GÜL YAPRAKLARINI SÜTLE KARIŞTIRIN
Gül yapraklarını 30 dakika temiz suda bekletin ve ezerek macun kıvamına getirin. Birkaç damla gliserin, bir çay kaşığı bal ekleyin ve iyice karıştırın. Macunu dudaklarınıza sürün. Daha sonra on beş dakika kadar bekleyin ve ardından süt uygulayarak yumuşak bir şekilde masaj yapın. Bu çare harika sonuçlar doğurabilir.

LİMON SUYUYLA MASAJ YAPIN

LİMON SUYUYLA MASAJ YAPIN
Limon, lekeleri çıkarması ve mutfak eşyalarımızı temiz tutmasıyla bilinir. Beyazlatıcı özelliğinden dolayı pembe dudaklar için kullanabilir, limondan ince bir dilim kesip üzerine biraz şeker serpip dudaklarınızı bu kombinasyonla düzenli olarak ovalayabilirsiniz.

BAL, BADEM YAĞI VE ŞEKERİ KARIŞTIRIN

BAL, BADEM YAĞI VE ŞEKERİ KARIŞTIRIN
Şeker cansız cilt hücrelerini pul pul dökmek için çalışır. Eşit miktarda şeker, bal ve badem yağını birleştirin. Bunu dudaklarınıza uygulayın, on dakika boyunca masaj yapın.

DİŞ FIRÇASI İLE FIRÇALAYIN

DİŞ FIRÇASI İLE FIRÇALAYIN
Dişlerinizi fırçaladıktan sonra, dudaklarınızın çevresinde oluşan çatlamış, kuru cildi gidermek için diş fırçanızı kullanarak dudaklarınızı ovalayın. Bu onların daha taze görünmesini sağlayacaktır.
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