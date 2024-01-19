Her kadının dolabında olması gereken 7 temel parça! Kapsül dolapta neler olmalı?

Kapsül dolap konsepti gardırobunuzu sadeleştirerek zaman sağlayan bir moda yaklaşımıdır. Bir sürü kıyafetim var ama ne giyeceğimi bilmiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Her kadının dolabında olması gereken bu kapsül parçalarını aksesuarlar ile farklılaştırarak pratik bir şekilde kombin yapabilirsiniz.
Kot pantolonlar her mevsimin kurtarıcı parçaları arasında bulunuyor. Ancak pantolonların birçok farklı kesimi var. Her vücuda yakışan kot pantolon kesimi değişiklik gösteriyor. Oldukça rahat ve kaliteli bir görünüme sahip olmak istiyorsanız gardırobunuzda belinize tam oturacak iki farklı renkte kot pantolona sahip olmalısınız.
Kadınların dolabında olması gerekilenler sorulduğunda ilk akla gelen siyah mini elbise oluyor. Aslında siyah elbisenin boyu fark etmiyor. Kendi zevkinize ve bedeninize uyacak siyah elbiseyi her türlü yerde giyebilmeniz mümkün.
Çizgili tişörtler de kurtarıcı parçalardan. Hep düz parçalar kullanmak istemiyorum diyorsanız dolabınıza çizgili tişörtleri ekleyebilirsiniz. Bu tişörtlerin altına giyeceğiniz her şey kaliteli görünmenizi sağlayacaktır. Ancak çizgilerin boyutu ve sıklığı görsel olarak önemlidir. Çok kalın çizgilere sahip parçaları kullanmamanız daha hoş görüntü yaratır.
Trençkot, tüm zamansız moda parçalarının en bilineni olabilir, ancak bu trendin tadını çıkarmak için bin dolarlık bir ceket almanıza gerek yok. Klasik ten rengi veya daha karamsar bir siyahta klasik, iyi tasarlanmış bir trençkot, şık görünmek ve zahmetsizce bir araya getirmek için ihtiyacınız olan tek şey.
Beyaz gömlek hem klasik hem spor kombinlenebilir. İster içine giyeceğiniz atletler ile önünü açarak spor bir görünüme kavuşabilirsiniz isterseniz ise bedeninize tam oturan beyaz gömleğinizi pantolonun, eteğin içerisine sokarak bakımlı ve klasik bir görünüm elde edebilirsiniz.