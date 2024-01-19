Her kadının dolabında olması gereken 7 temel parça! Kapsül dolapta neler olmalı?

TRENÇKOT

Trençkot, tüm zamansız moda parçalarının en bilineni olabilir, ancak bu trendin tadını çıkarmak için bin dolarlık bir ceket almanıza gerek yok. Klasik ten rengi veya daha karamsar bir siyahta klasik, iyi tasarlanmış bir trençkot, şık görünmek ve zahmetsizce bir araya getirmek için ihtiyacınız olan tek şey.