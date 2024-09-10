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  4. Hikayelere yalanlara devam ediyorlar! 19 gün boyunca sustular, Narin'i çuval içinde dereye bırakan arkadaşlarını böyle savundular

Hikayelere yalanlara devam ediyorlar! 19 gün boyunca sustular, Narin'i çuval içinde dereye bırakan arkadaşlarını böyle savundular

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.09.2024 16:01
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Narin'in katilleri kimler? Öldürenleri bilip susanlar mı öldürenlerin arama çalışmalarına katılmasını görerek polise haber vermeyenler mi? 2024 yılında 8 yaşında bir kız çocuğu vahşi şekilde katledildi. Öldürüldükten sonra bir çuvalın içinde taş bağlanarak dereye atıldı. Ve bu caninin arkadaşları canlı yayına çıkarak katili savunmaya çalıştı.

Gün geçtikçe ülkemizde can acıtıcı gerçekliklere şahitlik ediyoruz. Diyarbakır'da çoğu akraba olan köyde öldürülen Narin'in katillerinin kim olduğuna yönelik detaylı araştırmalar devam ediyor. Muhtar olan amca tutuklu, anne, baba ve ağabey de gözaltında.

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Muhtardan Narin'in cansız bedenini alan ve cesedi saklama görevini üstlenen Niyazi isimli caniyi arkadaşları savundu

'Asla böyle bir olayı gerçekleştirecek biri değildi' diyen arkadaşları cinayete ortak olmasını alakasız bir şekilde inşaatının ruhsatına ve elektriğine bağladı. İşte arkadaşının sözleri...

CANİ ARKADAŞINI SAVUNDU: 'O ADAM BÖYLE BİR ADAM DEĞİL'

CANİ ARKADAŞINI SAVUNDU: 'O ADAM BÖYLE BİR ADAM DEĞİL'

"Çok efendi birisiydi böyle bir şeyi ondan asla beklemezdim ama işi için yaptı inşaatı için yaptı. 3 ay önce inşaat yaptı, belediyeden ruhsat almadı. Muhtar dedi ki siz devam edin ben ruhsatı hallederim.

O adam böyle bir adam değil, cinayeti kendisi işlemedi sadece yardım etti. Elektrik için para için yaptı zorla yaptırdılar.

"BENİM EVİME GİRER YEMEĞİMİ YERDİ"

"BENİM EVİME GİRER YEMEĞİMİ YERDİ"

4 aydır onun evi elektriksiz. Komşu evinden elektrik çekmişti. Muhtar ben sana ruhsat çıkaracağım dedi onu tehdit etti ben böyle düşünüyorum, Nevzat böyle bir adam değildi.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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