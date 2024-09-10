Hikayelere yalanlara devam ediyorlar! 19 gün boyunca sustular, Narin'i çuval içinde dereye bırakan arkadaşlarını böyle savundular

Gün geçtikçe ülkemizde can acıtıcı gerçekliklere şahitlik ediyoruz. Diyarbakır'da çoğu akraba olan köyde öldürülen Narin'in katillerinin kim olduğuna yönelik detaylı araştırmalar devam ediyor. Muhtar olan amca tutuklu, anne, baba ve ağabey de gözaltında.
Muhtardan Narin'in cansız bedenini alan ve cesedi saklama görevini üstlenen Niyazi isimli caniyi arkadaşları savundu
'Asla böyle bir olayı gerçekleştirecek biri değildi' diyen arkadaşları cinayete ortak olmasını alakasız bir şekilde inşaatının ruhsatına ve elektriğine bağladı. İşte arkadaşının sözleri...
"Çok efendi birisiydi böyle bir şeyi ondan asla beklemezdim ama işi için yaptı inşaatı için yaptı. 3 ay önce inşaat yaptı, belediyeden ruhsat almadı. Muhtar dedi ki siz devam edin ben ruhsatı hallederim.
O adam böyle bir adam değil, cinayeti kendisi işlemedi sadece yardım etti. Elektrik için para için yaptı zorla yaptırdılar.
4 aydır onun evi elektriksiz. Komşu evinden elektrik çekmişti. Muhtar ben sana ruhsat çıkaracağım dedi onu tehdit etti ben böyle düşünüyorum, Nevzat böyle bir adam değildi.