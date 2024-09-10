Hikayelere yalanlara devam ediyorlar! 19 gün boyunca sustular, Narin'i çuval içinde dereye bırakan arkadaşlarını böyle savundular

CANİ ARKADAŞINI SAVUNDU: 'O ADAM BÖYLE BİR ADAM DEĞİL'

"Çok efendi birisiydi böyle bir şeyi ondan asla beklemezdim ama işi için yaptı inşaatı için yaptı. 3 ay önce inşaat yaptı, belediyeden ruhsat almadı. Muhtar dedi ki siz devam edin ben ruhsatı hallederim.