Saniyeler içinde yaptı! 'Geçen yıla kadar fark etmemiştim' Gerçeği böyle ifşa etti, sosyal medya yıkıldı

"YILLARCA KENDİMİ SÜREKLİ HERKESLE KIYASLADIM"

Instagram'da yazan Liv şunları söyledi:

"'Kendini sevme' pratiği yapmak çok önemli bir şey ve ben bunu geçen yıla kadar hiç fark etmemiştim! Yıllarca kendimi sürekli herkesle kıyasladım, vücudumla ilgili her şeyde bir yanlış buldum, özellikle de nasıl göründüğüm söz konusu olduğunda sürekli eleştirdim ve daha fazlası için çabaladım. Gerçek şu ki, bu zihniyette olmak sizi sadece kendinizden nefret etme döngüsüne sokacak ve bu da hayatınızın her alanına sızan bir tutum olacaktır. Durumlarda, nasıl göründüğümde ya da nasıl davrandığımda hep olumsuzlukları bulurdum.