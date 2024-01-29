Saniyeler içinde yaptı! 'Geçen yıla kadar fark etmemiştim' Gerçeği böyle ifşa etti, sosyal medya yıkıldı

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek, fit ve etkileyici bir görünüme kavuşmak pek çok kişinin hayali. Bu uzun yolculukta bazı insanların kilo verme öykülerini okumak ilham verici olsa da bazen sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar da motivasyon kırıcı olabiliyor. Ancak kimsenin kendisini sosyal medyada gördüğü fotoğraflarla kıyaslamaması gerekiyor. Spor salonunda çalışan bir kadın, bunun nedenini paylaştığı fotoğraflarla gösterdi.
DailyStar'da yer alan habere göre; Liv, nam-ı diğer Liv Livin Life, 150.000 Instagram takipçisine fitness tavsiyelerini online olarak paylaşmasıyla tanınıyor. Son zamanlarda dikkatini sosyal medyanın ardındaki gerçekliği ifşa etmeye verdi.
Liv, vücudunuzun görünüşünü değiştirmenin ne kadar kolay olduğunu göstermek için saniyeler arayla fotoğraflar çekti. Poz vererek ve içine çekerek, karnının birkaç dakika içinde "düz" görünmesini sağladı.
Liv insanlara günün sadece yüzde 1'inde "mükemmel" göründüğünü, rahatladığında vücudunun tamamen farklı göründüğünü söyledi. Üstelik, internette fitness için çalışmasına rağmen çoğu zaman herkes gibi görünüyor.
Bir fotoğrafta o kadar çok içine çekmiş ki kaburgalarını görebiliyorsunuz, ancak sonrasında karnının doğal şeklini görebiliyorsunuz. Daha dolgun görünüyordu ve karnı biraz daha kıvrıktı, ancak insanların bunun tamamen normal olduğunu da bilmelerini istiyor. İnsanların kendilerini her açıdan sevmeyi öğrenmeleri gerekiyor ve o da bunun nedenini göstermek istiyor.
Instagram'da yazan Liv şunları söyledi:
"'Kendini sevme' pratiği yapmak çok önemli bir şey ve ben bunu geçen yıla kadar hiç fark etmemiştim! Yıllarca kendimi sürekli herkesle kıyasladım, vücudumla ilgili her şeyde bir yanlış buldum, özellikle de nasıl göründüğüm söz konusu olduğunda sürekli eleştirdim ve daha fazlası için çabaladım. Gerçek şu ki, bu zihniyette olmak sizi sadece kendinizden nefret etme döngüsüne sokacak ve bu da hayatınızın her alanına sızan bir tutum olacaktır. Durumlarda, nasıl göründüğümde ya da nasıl davrandığımda hep olumsuzlukları bulurdum.