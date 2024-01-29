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    4. Saniyeler içinde yaptı! 'Geçen yıla kadar fark etmemiştim' Gerçeği böyle ifşa etti, sosyal medya yıkıldı

    Saniyeler içinde yaptı! 'Geçen yıla kadar fark etmemiştim' Gerçeği böyle ifşa etti, sosyal medya yıkıldı

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    29.01.2024 16:45 | Son Güncelleme:
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    Kilo verip fit bir görünüme kavuşma yolculuğunda ilham verici hikayeler dinlemek ve okumak herkesin motive eder. Ancak sosyal medyaya girdiğinizde sürekli kusursuz fiziğe sahip insanlar, düz karınlar görmek ve buna ulaşmanın imkansız olduğunu düşünmek de motivasyon kırabilir. Instagram'da çok sayıda takipçisi olan ve fitness tavsiyeleri paylaşan Liv diğer adıyla Liv Livin Life, paylaşımlarıyla gerçekleri ortaya serdi. Saniyeler içinde çektiği fotoğraflardaki büyük fark, çok dikkat çekti.

    Sağlıklı bir şekilde kilo vermek, fit ve etkileyici bir görünüme kavuşmak pek çok kişinin hayali. Bu uzun yolculukta bazı insanların kilo verme öykülerini okumak ilham verici olsa da bazen sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar da motivasyon kırıcı olabiliyor. Ancak kimsenin kendisini sosyal medyada gördüğü fotoğraflarla kıyaslamaması gerekiyor. Spor salonunda çalışan bir kadın, bunun nedenini paylaştığı fotoğraflarla gösterdi.

    SOSYAL MEDYADA BAZILARININ KARINLARINI NASIL SAKLADIKLARINI GÖSTERMEK İÇİN SANİYELER İÇİNDE FOTOĞRAFLAR ÇEKİYOR

    DailyStar'da yer alan habere göre; Liv, nam-ı diğer Liv Livin Life, 150.000 Instagram takipçisine fitness tavsiyelerini online olarak paylaşmasıyla tanınıyor. Son zamanlarda dikkatini sosyal medyanın ardındaki gerçekliği ifşa etmeye verdi.

    Liv, vücudunuzun görünüşünü değiştirmenin ne kadar kolay olduğunu göstermek için saniyeler arayla fotoğraflar çekti. Poz vererek ve içine çekerek, karnının birkaç dakika içinde "düz" görünmesini sağladı.

    Liv insanlara günün sadece yüzde 1'inde "mükemmel" göründüğünü, rahatladığında vücudunun tamamen farklı göründüğünü söyledi. Üstelik, internette fitness için çalışmasına rağmen çoğu zaman herkes gibi görünüyor.

    Bir fotoğrafta o kadar çok içine çekmiş ki kaburgalarını görebiliyorsunuz, ancak sonrasında karnının doğal şeklini görebiliyorsunuz. Daha dolgun görünüyordu ve karnı biraz daha kıvrıktı, ancak insanların bunun tamamen normal olduğunu da bilmelerini istiyor. İnsanların kendilerini her açıdan sevmeyi öğrenmeleri gerekiyor ve o da bunun nedenini göstermek istiyor.

    "YILLARCA KENDİMİ SÜREKLİ HERKESLE KIYASLADIM"

    "YILLARCA KENDİMİ SÜREKLİ HERKESLE KIYASLADIM"

    Instagram'da yazan Liv şunları söyledi:

    "'Kendini sevme' pratiği yapmak çok önemli bir şey ve ben bunu geçen yıla kadar hiç fark etmemiştim! Yıllarca kendimi sürekli herkesle kıyasladım, vücudumla ilgili her şeyde bir yanlış buldum, özellikle de nasıl göründüğüm söz konusu olduğunda sürekli eleştirdim ve daha fazlası için çabaladım. Gerçek şu ki, bu zihniyette olmak sizi sadece kendinizden nefret etme döngüsüne sokacak ve bu da hayatınızın her alanına sızan bir tutum olacaktır. Durumlarda, nasıl göründüğümde ya da nasıl davrandığımda hep olumsuzlukları bulurdum.

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    sosyal medya Fitness kilo verme zayıflama kilo verme hikayeleri fit vücut
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