İlber Ortaylı, İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesini anlattı! O sözleri gündem oldu... 'Afrikalı göçmenler' iddiasına resmi açıklama geldi

Türkiye geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın önemli bir ismini konuk etti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
İlber Ortaylı'nın Meloni ile görüşmesinin detaylarını anlatmasının ardından Afrikalı göçmenlerle ilgili gündeme gelen iddia Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "İtalya Başbakanı Meloni ile görüşen İlber Ortaylı, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş.' dedi" iddiası doğru değildir. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Türkiye ziyareti sırasında, "Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesine" yönelik herhangi bir anlaşma hatta görüşme dahi söz konusu olmamıştır.
İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği yönündeki iddiaların, İtalya’nın sağ koalisyon hükümetine yakın Il Giornale gazetesindeki bir haberin ardından ortaya atıldığı belirlenmiştir. Haber incelendiğinde, "İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği" yönünde herhangi bir ifade veya yorumun bulunmadığı tespit edilmiştir.
Meloni’ye Kapalıçarşı ziyaretinde eşlik eden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir televizyon kanalındaki, "İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş" ifadesinin konuşmanın bütününden kesilerek manipülasyon amacıyla servis edildiği tespit edilmiştir. Bu ifade, Ortaylı'nın Meloni'den aktarımı değil, sosyal medyadaki iddiaların dile getirilmesidir. Ortaylı'nın bu açıklamayı Meloni'den duyarak aktardığı şeklinde açıkça dezenformasyon yapılmaktadır. Yayının tamamı incelendiğinde, İlber Ortaylı'nın sosyal medyada dolaşan "Faşist Meloni" ve "Afrikalıların Türkiye'ye gönderileceği" yönündeki iddiaları eleştirdiği belirlenmiştir."
Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinin devamında Kapalı Çarşı'yı gezmek için ünlü tarihçi İlber Ortaylı'yla bir araya gelen Meloni'nin görüntüleri ses getirmişti.
Kapalıçarşı Derneği yetkilileri ile de görüşen Meloni, tarihi bir restoranda ise yemek yedi. Kendisine ikram edilen sütlaç, kazandibi ve ayva tatlısının tadına bakan Başbakan, tatlılara bayıldığını söyledi. Başbakan Meloni’ye Türk kahvesi ve çay da ikram edildi.
Ünlü tarihçi bu ziyaretin detaylarını Habertürk ekranlarında anlattı. Mehmet Akif Ersoy'un programına telefonla katılan Ortaylı, İtalya'nın Türkiye'ye göçmen göndermek istediğini ifade etti. Afrika kökenli göçmenlerle ilgili bilgileri aktaran Ortaylı olabilecek en kötü senaryoyu da söyledi.
Ortaylı katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı; "Çok önemli bir tezleri var. Afrikalı göçmenler İtalya'dan bize gelecekmiş. İtalya'nın doğru yabancıyı kaldıracak bir yapısı yok. Ne mekanı yeter, ne hizmetleri yeter o çok açık.
Ama bizde zaten yeteri kadar var. Şunu söyleyim zenciler üzerinde yazılan bazı mesajları okudum, felaket. Fransa'nın güney sahillerinde, Marsilya'da, Almanya'nın en faşo yerlerinde böyle şeyler yazılmaz. Çok ayıp şeyler utandım. Türkler o kadar da zenci düşmanı bir topluluk değildir. Bu millet ilk defa tanımıyor Afrikalıları.