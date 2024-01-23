İlber Ortaylı, İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesini anlattı! O sözleri gündem oldu... 'Afrikalı göçmenler' iddiasına resmi açıklama geldi

Türkiye geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın önemli bir ismini konuk etti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

"MELONİ SÖYLEMEDİ, İDDİALAR SOSYAL MEDYADAN"

İlber Ortaylı'nın Meloni ile görüşmesinin detaylarını anlatmasının ardından Afrikalı göçmenlerle ilgili gündeme gelen iddia Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "İtalya Başbakanı Meloni ile görüşen İlber Ortaylı, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş.' dedi" iddiası doğru değildir. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Türkiye ziyareti sırasında, "Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesine" yönelik herhangi bir anlaşma hatta görüşme dahi söz konusu olmamıştır.

İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği yönündeki iddiaların, İtalya’nın sağ koalisyon hükümetine yakın Il Giornale gazetesindeki bir haberin ardından ortaya atıldığı belirlenmiştir. Haber incelendiğinde, "İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği" yönünde herhangi bir ifade veya yorumun bulunmadığı tespit edilmiştir.

Meloni’ye Kapalıçarşı ziyaretinde eşlik eden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir televizyon kanalındaki, "İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş" ifadesinin konuşmanın bütününden kesilerek manipülasyon amacıyla servis edildiği tespit edilmiştir. Bu ifade, Ortaylı'nın Meloni'den aktarımı değil, sosyal medyadaki iddiaların dile getirilmesidir. Ortaylı'nın bu açıklamayı Meloni'den duyarak aktardığı şeklinde açıkça dezenformasyon yapılmaktadır. Yayının tamamı incelendiğinde, İlber Ortaylı'nın sosyal medyada dolaşan "Faşist Meloni" ve "Afrikalıların Türkiye'ye gönderileceği" yönündeki iddiaları eleştirdiği belirlenmiştir."

