Irak'taki siyasi krizi işaret ederek uyardı! "Türkiye yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya kalabilir"

Son günlerde Irak'ta meydana gelen siyasi karışıklık tüm dünyanın gündeminde. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı olaylarda dünya, ülkede yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçilerinin Yeşil Bölge'ye girmesi ve meclis binasını basmasıyla başlayan karışıklıkla ilgili tüm dünyadan yaşanan şiddet olaylarının endişe verici olduğuna yönelik peş peşe açıklamalar gelmişti. Peki, Irak'taki siyasi krizin tüm dünyada ve özellikle Türkiye'deki yansıması nasıl olacak? İşte detaylar...
IRAK'TA NELER OLUYOR?
Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.
Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.
Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.
Daha sonra Mukteda es-Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuş ve Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararının ardından protestolar patlak vermişti.
Böylece siyasi kriz daha da derinleşirken Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün bir kez daha başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı.