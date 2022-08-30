Irak'taki siyasi krizi işaret ederek uyardı! "Türkiye yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya kalabilir"

Son günlerde Irak'ta meydana gelen siyasi karışıklık tüm dünyanın gündeminde. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı olaylarda dünya, ülkede yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçilerinin Yeşil Bölge'ye girmesi ve meclis binasını basmasıyla başlayan karışıklıkla ilgili tüm dünyadan yaşanan şiddet olaylarının endişe verici olduğuna yönelik peş peşe açıklamalar gelmişti. Peki, Irak'taki siyasi krizin tüm dünyada ve özellikle Türkiye'deki yansıması nasıl olacak? İşte detaylar...