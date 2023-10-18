İsrail'in saldırıları sonrası... Gazze'nin öncesi ve sonrası fotoğrafları paylaşıldı! İşte yıkımın havadan görüntüsü

Tüm dünya Gazze'de yaşananlara kilitlendi. Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası, İsrail Gazze'yi vurmaya başlamıştı. Her geçen dakika durumun biraz daha kötüleştiği Gazze'de İsrail, dün gece El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybederken katliama dünyadan tepki yağdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 bin 300 kişi öldüğünü, en az 13 bin kişi yaralandığını duyurdu. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’de bulunan Baptist Hastanesi’ne (El Ehli Arab Hastanesi) yönelik saldırıya ilişkin de açıklama yaptı. Bakanlık, saldırıyı ‘katliam’ olarak nitelendirerek, ölenlerin çoğunun çocuk ve kadın olduğunu vurguladı.

"HASTANEDEKİ KATLİAM BENZERSİZ VE TARİFSİZDİR"

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan, Baptist Hastanesi’ne yönelik dün akşam düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Baptist Hastanesi'ndeki katliam benzersiz ve tarifsizdir. Baptist katliamının kurbanlarının çoğu çocuklar ve kadınlardır. Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"DOKTORLAR YERDE ANESTEZİ OLMADAN AMELİYAT YAPIYORLAR"

Açıklamada "Doktorlar yerde ve koridorlarda ameliyatlar yapıyor ve bazılarını anestezi olmadan yapıyorlar. Birçok insan hala ameliyat için bekliyor ve diğerleri de yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyor. Katliamın etkileri tarif edilemez, işgalciler tüm gelenekleri, belgeleri ve insani yasaları çiğnedi, Gazze Şeridi'nin her yerinde hastaları ve vatandaşları öldürdü” denildi.

İSRAİL, HASTANEYİ VURMADIĞINI İDDİA EDİYOR

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, hastaneye yönelik saldırının kendileri tarafından düzenlenmediğini iddia ederek, “İslami Cihad terör örgütü tarafından fırlatılan başarısız bir roket Gazze Şehrindeki El-Ehli Hastanesi’ni vurdu” denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da “Tüm dünya bilmelidir: Gazze'deki hastaneye saldıranlar IDF değil, Gazze'deki barbar teröristlerdi. Çocuklarımızı vahşice katledenler kendi çocuklarını da katlediyorlar” dedi.

GAZZE'DEKİ YIKIMIN GÖRÜNTÜLERİ GELDİ

Bölgede peş peşe önemli gelişmeler yaşanırken Filistin Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar sonucu oluşan yıkımın havadan görüntülenmiş fotoğraflarını paylaştı. (DHA)

