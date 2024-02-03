İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen: Bu gerçekleşirse yağacak... 4 bölgede sağanak! Meteoroloji'den son dakika 3 - 7 Şubat hava durumu

Kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? Herkesin merakla beklediği sorular için Meteoroloji'den son hava durumu tahmini geldi. Buna göre 4 bölgede sağanak var. İşte 3 Şubat Cumartesi güncel hava durumu ve 3 Şubat - 7 Şubat arası 5 günlük hava durumu tahminleri...
Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün doğu karadeniz ve güneydoğu yağmur, doğu anadolu kar yağışlı, iç kesimlerde sabah ve gece sis, don ve buzlanma var. İstanbul 9, İzmir 13, Ankara 6, Antalya 17, Trabzon yağmurlu 10 C. Sıcaklık hafta başı ısınarak hafta ortası bahar değerlerine çıkacak. Badem ağacı gene aldanacak" dedi.
Şen "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuyla ilgili de paylaşımda bulundu. Kendisinin "İstanbul'a kar yok, yağmayacak da" şeklinde bir açıklaması olmadığını belirten Şen, "Böyle bir açıklamam yok. Şubat yarısından sonra hatta mart başı bile yağabilir. Sorun gelen sistemlerde yağışın yanında sıcaklığın da 4 derecenin altına düşmesi. Bu gerçekleşirse yağacaktır." ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu,(Malatya, Elazığ, Tunceli, Iğdır haric), Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç) ile Sakarya, Bilecik, Antalya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 12°C Parçalı, yer yer çok bulutlu