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İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Dikkat 19 ilçe karanlığa gömülecek! İşte 24 Nisan 2023 İstanbul elektrik kesintisi listesi...

24.04.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler 24 Nisan 2023 Pazartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile netleşti. Ramazan Bayramı nedeniyle ara verilen çalışmalar bugün itibarıyla başlayacak. İstanbul'da birçok ilçede planlı bakım çalışmaları yapılacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var? İşte 24 Nisan 2023 elektrik kesintisi listesi...

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler 24 Nisan 2023 Pazartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlandı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşecek olan elektrik kesintileri ile ilgili güncel liste vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Zeytinburnu'nda bugün İstanbul'da elektrik kesintisi gerçekleşecek ilçeler. İşte detaylar...

19 İLÇEDE ODALAR IŞIKSIZ KALACAK

Elektrik kesintisi açıklaması AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapıldı. İşte İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 24 Nisan 2023 Pazartesi günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 24 NİSAN 2023 PAZARTESİ

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Anahtar Kelimeler:
elektrik kesintisi

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