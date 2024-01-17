İstanbul’da kar yağışı ihtimali için son açıklama geldi! Bu tarihlere dikkat, uzmanlar peş peşe açıkladı! Yoğun tipide mahsur kaldılar…

Meteoroloji’den yapılan son dakika hava durumu değerlendirmeleri belli oldu. 7 günlük tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren tüm yurtta 6 ila 10 derece düşecek. MGM tarafından bugün ise 6 il için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer iller için yapılan son uyarıların detayları…
Meteoroloji
uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili son dakika gelişmelerini
paylaştı. Şen kar yağışının Doğu Anadolu’da devam edeceğini belirtirken İstanbul
için de kar yağışı ihtimalinin ortadan kalktığını belirtti:
“Bugün Doğu Anadolu’da kar yağışı devam edecek. Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay, Antalya’nın doğu, Mersin’in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağmur var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Sıcaklıklar Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacak.
İstanbul’da sıcaklık bugün 12 derece. Yağış yok. Yarın
15 derece, Cuma günü 17, Cumartesi ise 9 derece. Cuma günü tekrar yağış
başlayacak hafta sonu da devam edecek. Yeterli soğuma olmayacağı için kar
yağışı görünmüyor. Cumartesi yağış kuvvetli görünüyor.”
Hava Forum sosyal medya hesabından da İstanbul’a kar yağışı ihtimali için bir açıklama geldi:
“İstanbullular kar yağışı ihtimalini çok soruyor. Şu an hala maalesef olumlu bir gelişme yok. Cuma 17 dereceye çıkıp hafta sonu 5-6 derecelere ineceğiz ancak soğuk bu haliyle merkezde/sahilde kar yapmaya yetmez. Kar yağışı için bir sonraki umutlandıran gelişmenin ise ay sonu veya şubat başında yaşanması bekleniyor”
Muş-Mutki karayolunun 10. kilometresinde araçlar, fırtına ve
tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube
Şefliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 22 araç ve
araçlarda bulunan 70 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kar ve fırtınanın etkili
olduğu Muş-Mutki karayolu trafiğe kapatıldı.
Muş Karayolları 113. Şube Şefliği Rotatif operatörü İdris Karakan, Mutki-Hasköy kara yolunun tipiden dolayı sürekli kapandığını ifade ederek, “Tipi ve fırtına nedeniyle yol sürekli kapanıyor. Mahsur kalanların ihbarı üzerine bölgeye geldik. Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tipi devam ediyor. 20 kilometrelik yolun 7-8 kilometresi tipi nedeniyle kapanıyor. Şuan itibar ile yol trafiğe kapatıldı" dedi.
Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de sel ve su baskınlarına dikkat edilmesi istendi. MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde sıcaklıkların 6 ila 10 derece azalacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu, Mersin’in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.