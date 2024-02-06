İstanbul'daki yarışta çok konuşulacak detay: İmamoğlu ve Kurum... "İki şeye çok şaşırdım" diyerek son anket sonucunu açıkladı

Seçim anketleri yakından takip edilirken, sonuçlar da açıklanmaya devam ediyor. Muhalefet cephesinin oluşturduğu Millet İttifakı'nın dağılmasıyla seçim sonuçlarının şimdiden en çok merak edildiği yer İstanbul olurken, yarışın AK Parti adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi bekleniyor. Seçimlere iki aydan daha kısa bir süre kalırken, özellikle "İstanbul'da hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları ne?" sorularına yanıt aranıyor.
Son seçim anket sonuçlarına ilişkin bilgileri paylaşan Kamuoyu Araştırmacısı SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNN Türk'teki canlı yayında son oy oranlarını aktaran Bayrakçı, iki şeye çok şaşırdığını belirtti.
Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) İstanbul'da seçimlere kendi adayıyla girecek olmasını değerlendiren Bayrakçı, "Bence adayları büyük ihtimalle Elif Erbakan olacaktır. Erbakan isminin o pusulada yer almasını istiyorlar. Erbakan isminin İstanbul'da seçmene daha olumlu bir karşılık yapacağını düşünüyorlar." dedi.
Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'daki oy oranını da açıklayan Bayrakçı, "Yerel seçimde ankete göre 2, 2.5 arası hatta 3'e yakın alabilirler." diye konuştu.
DEM Parti'nin de aday çıkartacağına dikkat çeken Bayrakçı, "DEM'in de oyu var. O da şu anki anketlere göre yüzde 7, 7.5 belki 8 alıyor." dedi.
Bayrakçı, Millet İttifak'ından ayrılarak seçime tek başına giren bir diğer parti olan İYİ Parti'nin oy oranını da açıklarken "İYİ Parti'de 9,10 alamasa da 5'in, 6'nın üzerinde bir oy alacaktır yine" ifadelerini kullandı.
Son seçim anketlerinde İstanbul'da iki şeyin kendisini çok şaşırttığını açıklayan Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı;
"Şu anki sonuçlara göre bile İmamoğlu ve Kurum'un oy oranları kafa kafaya gelmiş durumda. Bundan iki ay önce böyle değildi.