İstanbul'daki yarışta çok konuşulacak detay: İmamoğlu ve Kurum... "İki şeye çok şaşırdım" diyerek son anket sonucunu açıkladı

Seçim anketleri yakından takip edilirken, sonuçlar da açıklanmaya devam ediyor. Muhalefet cephesinin oluşturduğu Millet İttifakı'nın dağılmasıyla seçim sonuçlarının şimdiden en çok merak edildiği yer İstanbul olurken, yarışın AK Parti adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi bekleniyor. Seçimlere iki aydan daha kısa bir süre kalırken, özellikle "İstanbul'da hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları ne?" sorularına yanıt aranıyor.

İSTANBUL İÇİN SON SEÇİM ANKETİ

Son seçim anket sonuçlarına ilişkin bilgileri paylaşan Kamuoyu Araştırmacısı SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNN Türk'teki canlı yayında son oy oranlarını aktaran Bayrakçı, iki şeye çok şaşırdığını belirtti.





