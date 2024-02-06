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  4. İstanbul'daki yarışta çok konuşulacak detay: İmamoğlu ve Kurum... "İki şeye çok şaşırdım" diyerek son anket sonucunu açıkladı

İstanbul'daki yarışta çok konuşulacak detay: İmamoğlu ve Kurum... "İki şeye çok şaşırdım" diyerek son anket sonucunu açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.02.2024 09:17 | Son Güncelleme:
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Yerel seçim anketleri bir bir açıklanmaya devam ediyor. 31 Mart için geri sayım sürerken özellikle İstanbul seçim sonuçları merak ediliyor. "İstanbul'da hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları ne?" sorusuna yanıt aranırken, Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, son anket sonuçlarını açıkladı. Bayrakçı, "İki şeye çok şaşırdım" diyerek o detaya dikkat çekti. İşte İstanbul'da son anket sonuçları...

Seçim anketleri yakından takip edilirken, sonuçlar da açıklanmaya devam ediyor. Muhalefet cephesinin oluşturduğu Millet İttifakı'nın dağılmasıyla seçim sonuçlarının şimdiden en çok merak edildiği yer İstanbul olurken, yarışın AK Parti adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi bekleniyor. Seçimlere iki aydan daha kısa bir süre kalırken, özellikle "İstanbul'da hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları ne?" sorularına yanıt aranıyor.

İSTANBUL İÇİN SON SEÇİM ANKETİ

Son seçim anket sonuçlarına ilişkin bilgileri paylaşan Kamuoyu Araştırmacısı SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNN Türk'teki canlı yayında son oy oranlarını aktaran Bayrakçı, iki şeye çok şaşırdığını belirtti.

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İSTANBUL İÇİN 'ERBAKAN' İDDİASI

İSTANBUL İÇİN 'ERBAKAN' İDDİASI

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) İstanbul'da seçimlere kendi adayıyla girecek olmasını değerlendiren Bayrakçı, "Bence adayları büyük ihtimalle Elif Erbakan olacaktır. Erbakan isminin o pusulada yer almasını istiyorlar. Erbakan isminin İstanbul'da seçmene daha olumlu bir karşılık yapacağını düşünüyorlar." dedi.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ 3'E YAKIN OY ALABİLİR"

"YENİDEN REFAH PARTİSİ 3'E YAKIN OY ALABİLİR"

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'daki oy oranını da açıklayan Bayrakçı, "Yerel seçimde ankete göre 2, 2.5 arası hatta 3'e yakın alabilirler." diye konuştu.

DEM'İN OY ORANI

DEM'İN OY ORANI

DEM Parti'nin de aday çıkartacağına dikkat çeken Bayrakçı, "DEM'in de oyu var. O da şu anki anketlere göre yüzde 7, 7.5 belki 8 alıyor." dedi.

İYİ PARTİ İSTANBUL'DA NE KADAR OY ALIR?

İYİ PARTİ İSTANBUL'DA NE KADAR OY ALIR?

Bayrakçı, Millet İttifak'ından ayrılarak seçime tek başına giren bir diğer parti olan İYİ Parti'nin oy oranını da açıklarken "İYİ Parti'de 9,10 alamasa da 5'in, 6'nın üzerinde bir oy alacaktır yine" ifadelerini kullandı.

"OY ORANLARI KAFA KAFAYA GELMİŞ DURUMDA"

"OY ORANLARI KAFA KAFAYA GELMİŞ DURUMDA"

Son seçim anketlerinde İstanbul'da iki şeyin kendisini çok şaşırttığını açıklayan Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı;

"Şu anki sonuçlara göre bile İmamoğlu ve Kurum'un oy oranları kafa kafaya gelmiş durumda. Bundan iki ay önce böyle değildi.

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