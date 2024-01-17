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  4. İstanbul için yaptıkları son anketi canlı yayında açıkladı: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? ‘Yüzde 2-3’ detayı dikkat çekti…

İstanbul için yaptıkları son anketi canlı yayında açıkladı: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? ‘Yüzde 2-3’ detayı dikkat çekti…

17.01.2024 08:05 | Son Güncelleme:
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İstanbul yerel seçimlerinin sonuçları ile ilgili dikkat çeken bir anket daha açıklandı. Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş katıldığı bir canlı yayında İstanbul’a ilişkin yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaşırken İstanbul'da seçimi kazanan tarafın yüzde 2-3 gibi küçük bir farkla yarışı önde tamamlayacağını söyledi. İşte Genar’ın anketine göre İstanbul’da yerel seçim sonuçları…

İstanbul’da AK Parti’nin adayının belli olmasının ardından yerel seçim yarışı tam anlamıyla başladı. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi beklenen seçim yarışını kimin önde tamamlayacağı şimdiden merak konusu olmaya da başladı. İstanbul’a dair ilk yapılan anket sonuçları da açıklanmaya başlarken Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş’ın katıldığı bir canlı yayında açıkladığı sonuçlar dikkat çekti.

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Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Aktaş, İstanbul'da seçimlerin yüzde 2-3 gibi küçük bir farkla kazanılacağını söyledi. 

Aktaş, AK Parti, CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere yerel seçim yarışına girecek olan partilerin oy oranları ve potansiyellerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İhsan aktaş'ın açıklamalarından önemli başlıklar şu şekilde:  

“AK Parti çok titiz bir çalışma yaptı. Kendini bu iş için yeterli gören çok fazla insan vardı. Masadaki müzakereler ve araştırmalar sonrasında Erdoğan bir karar verdi, makul bir karar. İstanbul halkının seçtiği bir liderdi Erdoğan. İstanbul'da kendi döneminde 450 tane şantiye vardı. Sonra Müfit Gürtuna geldi. Kadir Topbaş efsaneleşti İstanbul'da. İmamoğlu'nun kamuoyu desteği 47-48'lerde. Murat Kurum'un efendi bir tonu var.”

İSTANBUL'DA DAHA ÇOK SOSYAL PROJELERE İHTİYAÇ VAR

İSTANBUL'DA DAHA ÇOK SOSYAL PROJELERE İHTİYAÇ VAR

“İstanbullu kendi işini görecek bir başkan ister. Artık gençler çok siyasal tartışmaların gündem olmasını istemiyor. AK Parti'nin geçmişte yaptıkları var, yeni vaatleri ne olacak. Binali Yıldırım'ın adaylığı netleşince benden bir bilgilendirme istediler, Ankara'da toplandık. İlk cümle şuydu, paradigma değişti. İstanbul'da göğe merdiven koysanız her gün insanlar bunu kullansa bundan dolayı İstanbul'da oylar yüzde yarım artmayacak artık daha çok sosyal projelere ihtiyaç var. Kadir beyin yaptıklarından dolayı paradigma değişti. İstanbul sürekli kendisine dokunulan sürekli tamir edilen bir şehir olunca ancak ayakta kalabiliyor.”

“Kentler en çok yatırımı AK Parti döneminde aldı. Özal döneminde bir farkındalık oluştu. İlk kez Erdoğan zamanında İstanbul'un planları yapıldı. Topbaş döneminde metropalitan planlama yapıldı. Hatta akıllı şehir planlamasına geçilmişti. Otobüs durağında aplikasyonlar vardı, otobüslerin geleceği zaman belli olurdu, artık üzerine kağıt yapıştırıyorlar çünkü tutmuyor.  

Böyle bir şehirde vatandaşın ne istediğini doğru kavrayıp önüne bir vizyon koyunca AK Parti'nin işinin kolay olacağını düşünüyoruz. Solcular yaptıkları küçük şeyleri sürekli tekrarlıyorlar. Pireyi deve yapıyorlar.”

İSTANBUL'DA YÜZDE 2-3 FARKLA KAZANILACAK

İSTANBUL'DA YÜZDE 2-3 FARKLA KAZANILACAK

“İstanbul'da yüzde 2-3 farkla kazanılacak. AK Parti bu bıçak sırtı olayı seviyor. Büyük bir örgütlenme.  Yeniden Refah, ilçelerde kendi adaylarını çıkaracaktı. Ucuz eleştirilere düşmedi, babasının oğlu üslubunu gösterdi. Partilerin bu konularda daha dikkatli olması lazım. Her kurum temsil düzeyinde asaletini muhafaza etmek zorundadır.”

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Ekrem İmamoğlu İstanbul Murat Kurum anket genar
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