İstanbul için yaptıkları son anketi canlı yayında açıkladı: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? ‘Yüzde 2-3’ detayı dikkat çekti…

İSTANBUL'DA DAHA ÇOK SOSYAL PROJELERE İHTİYAÇ VAR

“İstanbullu kendi işini görecek bir başkan ister. Artık gençler çok siyasal tartışmaların gündem olmasını istemiyor. AK Parti'nin geçmişte yaptıkları var, yeni vaatleri ne olacak. Binali Yıldırım'ın adaylığı netleşince benden bir bilgilendirme istediler, Ankara'da toplandık. İlk cümle şuydu, paradigma değişti. İstanbul'da göğe merdiven koysanız her gün insanlar bunu kullansa bundan dolayı İstanbul'da oylar yüzde yarım artmayacak artık daha çok sosyal projelere ihtiyaç var. Kadir beyin yaptıklarından dolayı paradigma değişti. İstanbul sürekli kendisine dokunulan sürekli tamir edilen bir şehir olunca ancak ayakta kalabiliyor.”