İstanbul uçağında sır olay! Havalimanına indikten sonra şok üstüne şok yaşadılar: Binlerce euro kayıp, dikkat çeken 'Mısır' detayı...

"TESADÜF OLAMAZ"

"Biz bir ihmaller silsilesine rastladık. Valimizin içinde 9 bin 950 euro vardı. 450 yolcu içinde iki tane para taşıyan el bagajının kaybolması bence tesadüf olamaz. Yeni yıla maalesef karakolda girdik. El bagajımızın ısrarla uçakta yer olmadığı söylenerek uçağın altına verilmesi söylendi.