İstanbul uçağında sır olay! Havalimanına indikten sonra şok üstüne şok yaşadılar: Binlerce euro kayıp, dikkat çeken 'Mısır' detayı...

Almanya'nın Düseldorf kentinden İstanbul'a inen uçakta tuhaf bir olay yaşandı. İki gurbetçi ailenin para dolu valizleri yanlışlıkla Mısır'a gönderildi. Valizler günler sonra sahiplerine teslim edildi ama içlerinde on binlerce euro ortada yoktu.
İki gurbetçi aile vatan hasretiyle Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Koca uçakta sadece onların valizleri kayboldu. Euroların sırra kadem bastığı olay Düseldorf-İstanbul uçağında yaşandı. Uçakta el bagajı için yer olmadığının söylendiğini iddia eden aile, içi para dolu bagajı görevliye teslim etti.
Murat Gök, uçaktan indi ve bagajını beklemeye başladı. Aradan 4 saate geçmesine rağmen bagaj bir türlü gelmedi. İddiaya göre yetkililer ilgilenmedi ve sürekli geçiştirdi.
Gök gerçeği öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Yanlış barkod sonucunda valizin Mısır'a gittiği öğrenildi.
Aile ikinci şoku 5 gün sonra valizi teslim aldığında yaşadı. Valizi açan aile parasının içinde olmadığını gördü. Gök şunları ifade etti:
"Biz bir ihmaller silsilesine rastladık. Valimizin içinde 9 bin 950 euro vardı. 450 yolcu içinde iki tane para taşıyan el bagajının kaybolması bence tesadüf olamaz. Yeni yıla maalesef karakolda girdik. El bagajımızın ısrarla uçakta yer olmadığı söylenerek uçağın altına verilmesi söylendi.