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  4. İstanbul uçağında sır olay! Havalimanına indikten sonra şok üstüne şok yaşadılar: Binlerce euro kayıp, dikkat çeken 'Mısır' detayı...

İstanbul uçağında sır olay! Havalimanına indikten sonra şok üstüne şok yaşadılar: Binlerce euro kayıp, dikkat çeken 'Mısır' detayı...

08.01.2024 20:13 | Son Güncelleme:
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Almanya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi aileler hayatlarının şokunu yaşadı. İstanbul uçağından inmelerinin ardından aileler valizlerinin yanlış barkod sonucu Mısır'a gittiğini öğrendi. Aileler günler sonra valizlerine kavuşurken içlerinde bulunan binlerce euronun olmadığını fark etti. Valizi kaybolan Murat Gök, "450 yolcu içinde iki tane para taşıyan el bagajının kaybolması bence tesadüf olamaz" dedi.

Almanya'nın Düseldorf kentinden İstanbul'a inen uçakta tuhaf bir olay yaşandı. İki gurbetçi ailenin para dolu valizleri yanlışlıkla Mısır'a gönderildi. Valizler günler sonra sahiplerine teslim edildi ama içlerinde on binlerce euro ortada yoktu.


Keşfet

EUROLAR SIRRA KADEM BASTI

EUROLAR SIRRA KADEM BASTI

İki gurbetçi aile vatan hasretiyle Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Koca uçakta sadece onların valizleri kayboldu. Euroların sırra kadem bastığı olay Düseldorf-İstanbul uçağında yaşandı. Uçakta el bagajı için yer olmadığının söylendiğini iddia eden aile, içi para dolu bagajı görevliye teslim etti.

SAATLER GEÇTİ VALİZ GELMEDİ

SAATLER GEÇTİ VALİZ GELMEDİ

Murat Gök, uçaktan indi ve bagajını beklemeye başladı. Aradan 4 saate geçmesine rağmen bagaj bir türlü gelmedi. İddiaya göre yetkililer ilgilenmedi ve sürekli geçiştirdi.

VALİZİN MISIR'A GİTİĞİNİ ÖĞRENDİ

VALİZİN MISIR'A GİTİĞİNİ ÖĞRENDİ

Gök gerçeği öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Yanlış barkod sonucunda valizin Mısır'a gittiği öğrenildi.

AİLEYE İKİNCİ ŞOK

AİLEYE İKİNCİ ŞOK

Aile ikinci şoku 5 gün sonra valizi teslim aldığında yaşadı. Valizi açan aile parasının içinde olmadığını gördü. Gök şunları ifade etti: 

"TESADÜF OLAMAZ"

"TESADÜF OLAMAZ"

"Biz bir ihmaller silsilesine rastladık. Valimizin içinde 9 bin 950 euro vardı. 450 yolcu içinde iki tane para taşıyan el bagajının kaybolması bence tesadüf olamaz. Yeni yıla maalesef karakolda girdik. El bagajımızın ısrarla uçakta yer olmadığı söylenerek uçağın altına verilmesi söylendi.

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Euro İstanbul Almanya uçak
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