İYİ Parti o ilde ipi göğüslemek üzere! Adana'da ise son durum belli oldu: İşte 4 şehirde son durum

Adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı, Türkiye 31 Mart gecesi zaferi göğüsleyecek yeni başkanlarını beklerken anket firmaları da gaza bastı. 2023 seçimlerinden sonra müstakillik kararı alan İYİ Parti birçok ilde dengelerin değişmesine sebep oldu. Adana da bu kentlerden biriydi.

