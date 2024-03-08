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  4. İYİ Parti o ilde ipi göğüslemek üzere! Adana'da ise son durum belli oldu: İşte 4 şehirde son durum

İYİ Parti o ilde ipi göğüslemek üzere! Adana'da ise son durum belli oldu: İşte 4 şehirde son durum

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.03.2024 09:19
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Seçimlere artık 23 gün kaldı. Adaylar, vaatler derken Türkiye nefesini tuttu 31 Mart seçimlerine kilitlendi. İYİ Parti'nin seçimlere tek başına katılması birçok ilde dengeleri değiştirdi. İYİ Parti bir ilde yarışı önde götürürken bir başka ilde ise kritik rolde. Adana'da Zeydan Karalar önde mi? Puan farkı kaç? Adana, Isparta, Nevşehir ve Uşak'ta seçmenin nabzı tutuldu. İşte ORC Araştırma Şirketi'nin son çalışmaları...

Adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı, Türkiye 31 Mart gecesi zaferi göğüsleyecek yeni başkanlarını beklerken anket firmaları da gaza bastı. 2023 seçimlerinden sonra müstakillik kararı alan İYİ Parti birçok ilde dengelerin değişmesine sebep oldu. Adana da bu kentlerden biriydi.

Yerel Seçim 2024

ORC Araştırma Şirketi son çalışmalarını Adana, Isparta, Uşak ve Nevşehir'de yaptı. Bazı illerde durum kafa kafaya giderken bazı illerde sonuçlar bıçak sırtı. İYİ Parti özellikle bir ilde aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

ADANA

ADANA

Bir önceki seçimin kazananı ve mevcut aday Zeydan Karalar, yüzde 34,1 ile ankette ilk sırada çıktı.

İkinci sırada yüzde 27,7'yi Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Kocaispir, üçüncü sırada yüzde 24,5'i ise İYİ Parti'nin adayı Ayyüce Türkeş yer aldı.

ISPARTA

ISPARTA

Isparta liderlik yarışının çetin geçtiği illerden biri. İlk sırada AK Parti'nin adayı Şükrü Başdeğirmen yüzde 28,8 ile yer alırken onu yüzde 27,2 ile İYİ Parti adayı Ahmet Tural takip etti.

MHP'nin adayı Ziya Günaydın yüzde 19,2 ile üçüncü sırada yer alırken CHP'nin adayı Atakan Yazgan yüzde 15,4 ile kendine dördüncü sıradan yer buldu.

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