Kadıköy'de 'Komünist Başkan' krizi! Maçoğlu'nun adaylığı sonrası TİP'ten çok sert tepki... Erkan Baş resti çekti: Kendi adayımızı çıkartacağız!

ERKAN BAŞ: "BİZE NEZAKETEN BİLE SORULMADI"

Yaşananlara sitem eden TİP lideri Baş, "Bize herhangi bir şey sorulmadı. Telefonla bile nezaketen görüşümüz alınmadı. Daha önce Hatay’ın Defne ilçesi belediye başkanlığı için de aynı şeyi yaptılar. Ön almak istiyorlar, Maçoğlu’na karşı değiliz ama yaptıkları hiç şık değil" diye konuştu.