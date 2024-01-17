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  4. Kadıköy'de 'Komünist Başkan' krizi! Maçoğlu'nun adaylığı sonrası TİP'ten çok sert tepki... Erkan Baş resti çekti: Kendi adayımızı çıkartacağız!

Kadıköy'de 'Komünist Başkan' krizi! Maçoğlu'nun adaylığı sonrası TİP'ten çok sert tepki... Erkan Baş resti çekti: Kendi adayımızı çıkartacağız!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.01.2024 13:58 | Son Güncelleme:
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Yerel seçim öncesi sol partiler arasında Kadıköy'de adaylık krizi yaşanıyor. Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu’nun TKP’den Kadıköy Belediye Başkanı adayı olması geniş yankı uyandırdı. 'Komünist Başkan'ın adaylığı adeta solu ikiye böldü. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Maçoğlu’nun adaylığı konusunun kendilerine nezaketen bile hiç sorulmadığını belirterek sitem dolu ifadeler kullandı. Baş, TİP'in Kadıköy'de kendi adayını çıkaracağını duyurdu.

Yerel seçim öncesi en çok konuşulan sürprizlerden biri 'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu’nun Kadıköy'den aday olması oldu. Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Maçoğlu'nu aday göstermesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 58,47 oy aldığı ilçede Maçoğlu'nun adaylığına bir kesimin 'oyları böleceği' iddiasıyla karşı çıkarken, bir kesim de 'Komünist Başkan'ı destekliyor.

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SOL PARTİLER ARASINDA 'KADIKÖY' KRİZİ

SOL PARTİLER ARASINDA 'KADIKÖY' KRİZİ

Öte yandan yerel seçimlerde 'ittifak' arayışını sürdüren sol partiler arasında Kadıköy krizi ortaya çıktı.

TİP'TEN 'KOMÜNİST BAŞKAN'IN ADAYLIĞI SONRASI SERT TEPKİ

TİP'TEN 'KOMÜNİST BAŞKAN'IN ADAYLIĞI SONRASI SERT TEPKİ

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; TİP (Türkiye İşçi Partisi) Genel Başkanı Erkan Baş, Maçoğlu’nun adaylığı konusunun kendilerine hiç sorulmadığını söyledi.

ERKAN BAŞ: "BİZE NEZAKETEN BİLE SORULMADI"

ERKAN BAŞ: "BİZE NEZAKETEN BİLE SORULMADI"

Yaşananlara sitem eden TİP lideri Baş, "Bize herhangi bir şey sorulmadı. Telefonla bile nezaketen görüşümüz alınmadı. Daha önce Hatay’ın Defne ilçesi belediye başkanlığı için de aynı şeyi yaptılar. Ön almak istiyorlar, Maçoğlu’na karşı değiliz ama yaptıkları hiç şık değil" diye konuştu.

TİP KADIKÖY'DE KENDİ ADAYINI ÇIKARTACAK

TİP KADIKÖY'DE KENDİ ADAYINI ÇIKARTACAK

Baş, TİP olarak Kadıköy'de kendi adaylarını çıkaracaklarını ilan etti.

TİP’İN KADIKÖY'DEKİ OYU YÜZDE 9,6

TİP’İN KADIKÖY'DEKİ OYU YÜZDE 9,6

14 Mayıs 2023’te yapılan milletvekili seçimlerinde Kadıköy ilçesindeki ilk üç partinin oy oranları şöyleydi: CHP yüzde 58,47, AKP yüzde 13,25 ve TİP yüzde 9,60.

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Fatih Mehmet Maçoğlu Yerel seçim Kadıköy Erkan Baş TİP Türkiye İşçi Partisi
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