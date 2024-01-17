Kadıköy'de 'Komünist Başkan' krizi! Maçoğlu'nun adaylığı sonrası TİP'ten çok sert tepki... Erkan Baş resti çekti: Kendi adayımızı çıkartacağız!

Yerel seçim öncesi en çok konuşulan sürprizlerden biri 'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu’nun Kadıköy'den aday olması oldu. Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Maçoğlu'nu aday göstermesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 58,47 oy aldığı ilçede Maçoğlu'nun adaylığına bir kesimin 'oyları böleceği' iddiasıyla karşı çıkarken, bir kesim de 'Komünist Başkan'ı destekliyor.
Öte yandan yerel seçimlerde 'ittifak' arayışını sürdüren sol partiler arasında Kadıköy krizi ortaya çıktı.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre; TİP (Türkiye İşçi Partisi) Genel Başkanı Erkan Baş, Maçoğlu’nun adaylığı konusunun kendilerine hiç sorulmadığını söyledi.
Yaşananlara sitem eden TİP lideri Baş, "Bize herhangi bir şey sorulmadı. Telefonla bile nezaketen görüşümüz alınmadı. Daha önce Hatay’ın Defne ilçesi belediye başkanlığı için de aynı şeyi yaptılar. Ön almak istiyorlar, Maçoğlu’na karşı değiliz ama yaptıkları hiç şık değil" diye konuştu.
Baş, TİP olarak Kadıköy'de kendi adaylarını çıkaracaklarını ilan etti.
14 Mayıs 2023’te yapılan milletvekili seçimlerinde Kadıköy ilçesindeki ilk üç partinin oy oranları şöyleydi: CHP yüzde 58,47, AKP yüzde 13,25 ve TİP yüzde 9,60.