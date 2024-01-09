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  4. Kar Marmara'nın doğusundan yurda girdi! Batı Marmara için uyarı geldi! Boğaz için önlem alındı

Kar Marmara'nın doğusundan yurda girdi! Batı Marmara için uyarı geldi! Boğaz için önlem alındı

09.01.2024 15:22 | Son Güncelleme:
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Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarının ardından kar yağışı kendini Marmara Bölgesi'nde hissettirdi. Doğu Marmara'daki şiddetli kar yağışı nedeniyle Tekirdağ'da eğitime ara verildi. Birçok il için 'tedbirli olun' uyarısı yapılırken Ankara için ayrı bir parantez açıldı. Çanakkale Boğazı için de önlemler alındı.

Soğuk hava dalgası yurdundan batısından giriş yaptı. Kar yağışı özellikle Doğu Marmara'yı esir aldı. Bolu ve Düzce'nin yükseklerinde de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle tatil haberleri gelmeye başlarken bazı deniz seferleri de iptal edildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu akşam saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

TEKİRDAĞ'DA KAR TATİLİ

TEKİRDAĞ'DA KAR TATİLİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle,

Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Çanakkale Boğazı kar tatil kar yağdı
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