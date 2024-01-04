Kayınbabanın tuttuğu balık tüm aileyi hastanelik etti! Damat: Dünyadaki en zehirli balıkmış, hayatımda böyle lezzetli balık yemedim

YARIM SAAT SONRA BELİRTİLER BAŞLADI

Balığın taze olması nedeniyle zehirli olduğunu hiç düşünmediklerini belirten Göktürk, "Kayınbabam hobi olarak depremden sonra sık sık balık tutmaya başladı. O gün de çok büyük bir balık tuttuğunu söyleyip bizleri yemeğe davet etti. Kayınvalidem balığı temizleyip, parçalara ayırmış ve pişirmişler. Biz balığı yemeden önce hiç görmedik. Yedikten yaklaşık yarım saat sonra eşimin dilinde ve ağzında uyuşma başladı. Kayınvalidem ve gelinlerinde de aynı belirtiler oldu. Ellerinde ve ayaklarında uyuşmalar oldu. Balık taze diye zehirli olabileceğine ihtimal vermedik" diye konuştu.