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  4. Kendi küçük etkisi büyük! Aspirinin şaşırtan kullanım alanları

Kendi küçük etkisi büyük! Aspirinin şaşırtan kullanım alanları

11.11.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aspirin ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan Dünya'nın en çok bilinen ilacıdır. Aspirin yıllardır süregelen oldukça faydalı ilaçtır. Bazı kullandığımız ürünlerin farklı kullanım alanlarını duyduğumuz da şaşırıyoruz. Aspirin de saç kepeğinden temizliğe kadar birçok alanda fayda sağlıyor.

Aspirin en sık kullanılan ilaçlar arasında bulunur. Aspirin faydalarının sadece sağlık üzerinde etkili olduğu düşünülse de aspirin birçok alanda etkili sonuçlar sağlamaktadır. Günlük yaşadığınız ufak sorunları aspirin ile çözebilirsiniz. Aspirinin faydalarını duyunca evinizden eksik etmeyeceksiniz.

ASPİRİN FAYDALARI

SAÇ KEPEĞİNİ ÖNLER

SAÇ KEPEĞİNİ ÖNLER
Aspirinin saça faydalarından biri kepeği önlemesidir. Aspirindeki salisilik asit saç derisindeki ölü hücreleri yok ederek kepek oluşumunu azaltır. Toz haline getirdiğiniz aspirini şampuana ekleyerek kepek sorununuza pratik bir şekilde çözüm kullanabilirsiniz.

UÇUKLARI İYİLEŞTİRİR

UÇUKLARI İYİLEŞTİRİR
En sık karşılaşılan cilt hastalıklarından biri olan uçuk, aspirin kullanımı ile daha kısa sürede tedavi edilebilir. Kişiden kişiye değişiklik gösterse de uçuklar ortalama 8 günde geçer. Günde bir adet aspirin kullanımı bu sürenin 5 güne inmesini sağlar.

PAS LEKELERİNİ ÇIKARIR

PAS LEKELERİNİ ÇIKARIR
Bu sinir bozucu kahverengi lekeler, pasın parçalanmasına yardımcı olan bir asit içerdiğinden, sadece birkaç kapsül aspirin ile geçmişte kalabilir. Aspirin tabletlerini bir kez ezdiğinizde çıkan toz, pas izini tamamen ovalayacak kadar aşındırıcıdır. Pas lekelerini çıkarmak için iki aspirin tabletini ezerek nemlendirdiğiniz paslı alana sürmeniz gerekmektedir. 10 dakika bekletikten sonra nemli bezle silinen alan tertemiz olacaktır.

ÇİÇEKLERİ CANLI TUTAR

ÇİÇEKLERİ CANLI TUTAR
Aspirindeki asit, bitkilerin bağışıklık sistemlerini uyararak hastalıkları önlemeye ve büyümeyi artırmaya yardımcı olabilir. Uzmanlar, "Birkaç aspirini ezin, ılık suda çözün ve ev bitkilerinizi onunla sulayın" diyor. Ayrıca su dolu bir vazoya aspirin bırakabilir ve daha uzun süre taze kalmalarına yardımcı olmak için çiçek kesebilirsiniz.

BEYAZ KIYAFETLERDEKİ LEKELERİ ÇIKARIR

BEYAZ KIYAFETLERDEKİ LEKELERİ ÇIKARIR
Beyazlarınızı karıştırdınız ve elinizde leke çıkarıcı yok mu? Bir aspirin deneyin. Uzmanlar "Leke çıkarmak için kullanmak için birkaç aspirini ezin ve suyla karıştırarak macun yapın" diyor . "Karışımı kıyafetlerinizin veya diğer kumaşların lekesinde bırakın ve çamaşır makinenize koymadan önce birkaç dakika bekletin." İçindeki asit bir ağartma maddesi oluşturacak ve eşyalarınızı yeni gibi görünmesini sağlayacaktır.
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