Kendi küçük etkisi büyük! Aspirinin şaşırtan kullanım alanları

Aspirin en sık kullanılan ilaçlar arasında bulunur. Aspirin faydalarının sadece sağlık üzerinde etkili olduğu düşünülse de aspirin birçok alanda etkili sonuçlar sağlamaktadır. Günlük yaşadığınız ufak sorunları aspirin ile çözebilirsiniz. Aspirinin faydalarını duyunca evinizden eksik etmeyeceksiniz.

ASPİRİN FAYDALARI

SAÇ KEPEĞİNİ ÖNLER Aspirinin saça faydalarından biri kepeği önlemesidir. Aspirindeki salisilik asit saç derisindeki ölü hücreleri yok ederek kepek oluşumunu azaltır. Toz haline getirdiğiniz aspirini şampuana ekleyerek kepek sorununuza pratik bir şekilde çözüm kullanabilirsiniz.

UÇUKLARI İYİLEŞTİRİR En sık karşılaşılan cilt hastalıklarından biri olan uçuk, aspirin kullanımı ile daha kısa sürede tedavi edilebilir. Kişiden kişiye değişiklik gösterse de uçuklar ortalama 8 günde geçer. Günde bir adet aspirin kullanımı bu sürenin 5 güne inmesini sağlar.

PAS LEKELERİNİ ÇIKARIR Bu sinir bozucu kahverengi lekeler, pasın parçalanmasına yardımcı olan bir asit içerdiğinden, sadece birkaç kapsül aspirin ile geçmişte kalabilir. Aspirin tabletlerini bir kez ezdiğinizde çıkan toz, pas izini tamamen ovalayacak kadar aşındırıcıdır. Pas lekelerini çıkarmak için iki aspirin tabletini ezerek nemlendirdiğiniz paslı alana sürmeniz gerekmektedir. 10 dakika bekletikten sonra nemli bezle silinen alan tertemiz olacaktır.

ÇİÇEKLERİ CANLI TUTAR Aspirindeki asit, bitkilerin bağışıklık sistemlerini uyararak hastalıkları önlemeye ve büyümeyi artırmaya yardımcı olabilir. Uzmanlar, "Birkaç aspirini ezin, ılık suda çözün ve ev bitkilerinizi onunla sulayın" diyor. Ayrıca su dolu bir vazoya aspirin bırakabilir ve daha uzun süre taze kalmalarına yardımcı olmak için çiçek kesebilirsiniz.