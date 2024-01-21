Kentin o ilçesine dikkat çekti, "Şanslı olanlardan bir tanesi" dedi: "Deprem açısından daha az riskliler arasında"

Eskişehir’in ilçeleri arasında en az ve çok deprem riski bulunan yerler hakkında Prof. Dr. Can Ayday şöyle konuştu:

“Eskişehir'in ilçeleri var, yanılmıyorsam 14 tane ilçesi var. Eskişehir'in bu ilçelerden konumlarını itibariyle bazıları deprem açısından çok riskli, bazıları orta riskli, bazıları az riskli. İnönü ilçesi riskli bir yerde, çünkü Eskişehir fay zonunun tam üzerinde kalıyor. Eskişehir riskli yerleşim yeri yani Tepebaşı olsun Odunpazarı ilçesi olsun. Gidelim diğer ilçelere bazı ilçeler de daha az riskli yerler. Bunlardan hangisi? Evet, Sivrihisar gerçekten deprem açısından daha az riskli ilçeler arasında.