'Kilo vermek istiyorsanız bu sırrı herkesten saklayın' Diyetisyenden ilginç öneri! 'Söylerseniz her şey bozulur' Araştırmalar da ortaya çıkardı

Pek çok insan, 2024 yılına girerek yeni yılda kilo vereceğine dair sözler verdi. Bunun için elbette düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı bir beslenme programına uymak ve sağlıklı yaşamı esas almak çok önemli. Diyetisyenlerin ve beslenme uzmanlarının bu konuya dair pek çok farklı önerisi de bulunuyor ancak son olarak bir diyetisyenin önerisi ilginç bir tavsiye içerdi. Buna göre; hedefinize ulaşabilmenizin anahtarı; bu yolculuğu aileniz de dahil olmak üzere herkesten bir sır gibi saklamak olabilir.