'Kilo vermek istiyorsanız bu sırrı herkesten saklayın' Diyetisyenden ilginç öneri! 'Söylerseniz her şey bozulur' Araştırmalar da ortaya çıkardı

Pek çok insan, 2024 yılına girerek yeni yılda kilo vereceğine dair sözler verdi. Bunun için elbette düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı bir beslenme programına uymak ve sağlıklı yaşamı esas almak çok önemli. Diyetisyenlerin ve beslenme uzmanlarının bu konuya dair pek çok farklı önerisi de bulunuyor ancak son olarak bir diyetisyenin önerisi ilginç bir tavsiye içerdi. Buna göre; hedefinize ulaşabilmenizin anahtarı; bu yolculuğu aileniz de dahil olmak üzere herkesten bir sır gibi saklamak olabilir.
Dailymail'de yer alan habere göre; Kanada Ontario'daki bir diyetisyen olan Michelle Saari, görünüşünüz veya yeni diyetiniz hakkındaki yorumların ilerlemenizi potansiyel olarak rayından çıkarabileceğini söyledi. Saari Fox News'e "Kilo kaybı son derece kişisel bir yolculuktur. Bütün aileler bu kararı desteklemiyor'' dedi.
Saari, kilo verme hedeflerinizi paylaştığınızda, aile üyelerinin veya arkadaşlarınızın 'iyi görünüyorsunuz' ve 'kilo vermenize gerek yok' gibi güvencelerle yanıt vermesinin yaygın olduğunu açıkladı. Diyetisyen "İyi niyetli olsa da bu yorumlar kişisel seçiminizi baltalayabilir." dedi.
Diyetisyen, kilo verme planlarınızı anlatmanın bir diğer dezavantajının da insanların vücudunuzdaki değişiklikler hakkında yorum yapması olduğunu söyledi. "Size iltifat ettiklerini düşünebilirler ama bu geri tepebilir. " diye de ekledi.
Saari, "Araştırmalar bu tür sözlerin yeme bozukluğuna yol açabileceğini gösteriyor" dedi. Saari "Kilo verme yolculuğunuzu özel tutarak, yiyeceklerle ve vücudunuzla dış yargılardan uzak, daha sağlıklı bir ilişki geliştirme olasılığınız artar." diye ekledi.
"Sizi bu konuda sorumluluk sahibi tutacak birini arıyorsanız, benzer hedeflere sahip bir arkadaş bulmanızı ve 'ne tür bir desteği yararlı bulduğunuz' konusunda 'net sınırlar belirlemenizi'" önerdi.