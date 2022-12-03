Kim Kardashian poposu için yemeniz gereken 4 doğal yiyecek! Estetik olmadan popoyu büyütmek için...

Büyük kalçalar vücudun çok daha kıvrımlı görünmesini sağlıyor. Kadınlar daha büyük kalçalara sahip olmak için doğal yollar arıyor. Uzmanlar beslenme düzeninize ekleyeceğiniz doğal yiyeceklerin ve doğru egzersizlerin kalçanızı büyütebileceğini belirtiyor.

Daha yuvarlak, sıkı ve büyük popoya sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki besinleri tüketmenin yanı sıra kalçanızı çalıştıracak egzersizlere ağırlık verebilirsiniz. Squat, step up, leg up plank, single leg bridge kalçanızı büyütürken yuvarlak ve sıkı olmasını sağlayacak doğru egzersizler arasında bulunmaktadır.