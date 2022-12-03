Kim Kardashian poposu için yemeniz gereken 4 doğal yiyecek! Estetik olmadan popoyu büyütmek için...

Büyük kalçalar vücudun çok daha kıvrımlı görünmesini sağlıyor. Kadınlar daha büyük kalçalara sahip olmak için doğal yollar arıyor. Uzmanlar beslenme düzeninize ekleyeceğiniz doğal yiyeceklerin ve doğru egzersizlerin kalçanızı büyütebileceğini belirtiyor.
Daha yuvarlak, sıkı ve büyük popoya sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki besinleri tüketmenin yanı sıra kalçanızı çalıştıracak egzersizlere ağırlık verebilirsiniz. Squat, step up, leg up plank, single leg bridge kalçanızı büyütürken yuvarlak ve sıkı olmasını sağlayacak doğru egzersizler arasında bulunmaktadır.
POPOYU BÜYÜTECEK DOĞAL YİYECEKLER
YUMURTA
Bu kalça kaslarını oluşturmak için, bu kalça egzersizlerine ek olarak günlük rutininize orta boy bir yumurta eklemek önemlidir. Bütün bir yumurta, arka tarafınızı geliştirmek için faydalı olabilecek yaklaşık 6 gram protein içerir. Yumurtalar ayrıca kasları güçlendirmeye yardımcı olan selenyum, riboflavin, B12 vitamini ve fosfor ile yüklenir.
BAKLİYAT
Baklagiller (mercimek, fasulye, bezelye ve yer fıstığı dahil), kas sentezi sürecinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacak proteinle doludur. Diyetinize bir bardak baklagil dahil etmek, kalça kaslarınızın büyümesini artırabilir. Ayrıca enerji üretiminde yer alan iyi bir magnezyum kaynağıdırlar.
TAVUK GÖĞSÜ
Tavuk, şüphesiz en iyi yağsız protein kaynaklarından biridir. En iyi kısım? İnanılmaz derecede çok yönlü bir besindir. Böylece ister bir tas tavuk çorbası olsun, ister tandır şeklinde tüketmek isteyin, kolayca pişirilebilir. Daha büyük ve sıkı kalçalar oluşturmak istiyorsanız diyetinize tavuk göğsü ekleyin.
KABAK ÇEKİRDEĞİ
Kabak çekirdeği, ganimet oluşturmak için mükemmel olan zengin bir antioksidan, magnezyum, çinko ve yağ asitleri kaynağıdır. Bu lezzetli tohumların 28 gramı (kabaca 1/4 fincan) yaklaşık 8,5 gram protein içerir. Bu nedenle, poponuzu büyütmek istiyorsanız, bu besleyici tohumları günlük diyetinize eklemenizi öneririz.