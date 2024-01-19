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  4. Kimi dua etti, kimi çığlık attı! "Ellerini değil ayaklarını öpüyorum"

Kimi dua etti, kimi çığlık attı! "Ellerini değil ayaklarını öpüyorum"

19.01.2024 06:20 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin uzay yolculuğu heyecanlı başladı. Alper Gezeravcı’nın da içinde yer aldığı SpaceX’e ait uzay aracı başarıyla fırlatıldı. O anlar Taksim'de kurulan dev ekranlardan takip edildi. Vatandaşların ise o anki heyecanları gözlerden kaçmadı. Bir vatandaş, "Bu arkadaşın ellerini değil ayaklarını öpüyorum. Çünkü şu anda Türkiye Cumhuriyeti’ni, Türk bayrağını uzaya taşıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin uzay yolculuğu Alper Gezeravcı’nın da içinde yer aldığı SpaceX’e ait uzay aracının Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatılması ile başladı. Taksim Meydanı’na kurulan dev ekranda fırlatma canlı olarak yayınlanırken İstanbullular da geri sayım eşliğinde canlı yayını izlediler.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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TAKSİM'E DEV EKRANLAR KURULDU

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu SpaceX’e ait uzay aracı NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı.

Günlerdir beklenen fırlatmayı izlemek isteyen vatandaşlar için ise Taksim Meydanı’na dev ekran kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın meydana kurduğu dome çadır adı verilen kubbeli planetaryumun önünde fırlatmayı izlemek için bekleyenler fırlatma saatine kadar temel eğitimleri de izledi.

Saatler 00.49’u gösterdiğinde ise heyecanlı kalabalık da son saniyelerde geri sayıma eşlik etti.

Fırlatmayı izleyen coşkulu kalabalıktan Mehmet Hasan Tokgöz duygularını anlattı;

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Anahtar Kelimeler:
uzay taksim
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