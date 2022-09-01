Mantara neden oluyor, önleminizi alın! Ayak terlemesi için doğal çözümler

Terleme her mevsim yaşanabiliyor. Aşırı terleme sorununa hiperhidrozi deniliyor. Hiperhidrozi çevre koşulları ve vücudun ısı kontrolünden bağımsız olarak terlemeye neden oluyor. Bölgesel aşırı terleme özellikle koltuk altı, avuç içi, ayak tabanı ve daha nadir olarak baş-boyun bölgesinde olan terleme olarak görülüyor. Özellikle ayak tabanlarında yaşanan terlemeler kötü kokulara ve ayak mantarlarına sebep olabiliyor. Bölgesel terleme tedavileri arasında botox uygulaması sıklıkla kullanılıyor. Ancak cerrahi bir müdahale istemeyenler doğal çözümler arıyor. Doğal ürünler ile bölgesel terleme sorunuzu azaltabilirsiniz.

AYAK TERLEMESİNE DOĞAL ÇÖZÜMLER

DOMATES SUYU Bir ya da iki domatesi ezerek ayaklarınıza sürebilirsiniz. Ilık suyla yıkayıp duruladığınızda birkaç gün içinde aradaki farkı göreceksiniz. Domates sayesinde ayaklarda biriken mantar ve diğer kötü bakteriler yok olacaktır.

PATATES Ezilip suyu çıkarılan çiğ patates, ayaklara uygulanıp bekletildiğinde aynı domates gibi içerisindeki enzimler sayesinde ayaklarınızdaki terlemeyi azaltacaktır. Patates suyu içerisindeki antibakteriyel özellik sayesinde ayaklarınızda oluşan mantar ve diğer kötü bakterileri de ortadan kaldırır. Ayak kokusunu da büyük oranda gideren patates suyunu haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

MISIR NİŞASTASI VE KARBONAT Ilık su ile yıkadığınız ayaklarınızı mısır nişastası ve karbonat karışımıyla ovup, bir saat bekletip duruladığınızda ayak terlemesi probleminizin önüne geçebilirsiniz. Mısır nişastası derideki aşırı su kaybını düzenler ve fazla terlemeyi ortadan kaldırır. Karbonatın içerisindeki antibakteriyeller ise mikropların ayaklarınızdan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır.

SODYUM BİKARBONAT Sodyum bikarbonat ürünü terleyen ayaklarınızı nötralize eden ve zararlı bakterilerden kurtaran bir kürdür. Başta mantar olmak üzere ayak kokusuna neden olan bakteriler, sodyum bikarbonatın içerisinde bulunan astrenjan ve antiseptikler sayesinde ortadan kalkar. Bu kürü hazırlamanın tarifi ise; 750 ml kaynamış suyun içerisine 3 yemek kaşığı sodyum bikarbonat dökülür ve çözülünceye kadar karıştırılır. Haftada 3 kez 20 dakika bu kürün içerisinde ayaklarınızı bekletmeniz halinde terleme ve koku şikayetlerinden kurtulacaksınız.