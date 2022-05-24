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Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? Maymun Çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, hangi ülkelerde görüldü?

24.05.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu virüs, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından tedirginliğe yol açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde söz konusu hastalığa ilişkin açıklamada bulunmuştu. Peki Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? Maymun Çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, hangi ülkelerde görüldü? İşte detaylar...

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de görülüp görülmediği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vakaların görüldüğü ülkelerdeki vatandaşların tedirginliği sürüyor. DSÖ'den hastalığa ilişkin açıklama yapılmış ve vakaların görüldüğü ülkelere yer verilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ülkemizde vaka görülüp görülmediğini aktarmıştı. Peki Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? Maymun Çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, hangi ülkelerde görüldü? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre; dünyada şu ana dek 12 ülkede görüldü. Afrika ve İngiltere'den kısa süre sonra İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, İtalya, İsveç, İsviçre, Kanada, ABD ve İsrail'de de maymun çiçeği vakaları görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Maymun çiçeği virüsü' ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda KAMUOYU MÜSTERİH OLMALI: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir."
Bakan Koca, açıklamasında "Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?
Maymun Çiçeği virüsü ilk kez 1958 yılında Kopenhag'ta Devlet Serum Enstitüsü'nde tespit edilmiştir. Maymun çiçeği virüsüne Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olan maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) neden olur.
Monkeypox, öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalıktır.
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Sağlık Bakanlığı Türkiye Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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