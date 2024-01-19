MİT mensuplarınca kullanılan nesneler sergiye çıktı: Robot kravatlar, kayıt cihazlı kol saatleri, Arabistanlı Lawrence...

Milli İstihbarat Teşkilatı 97. yılını kutluyor. Bu kapsamda Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Temas İstanbul' sergisi açıldı. Sergide kuş ayaklarından taşlara, tuğlalardan "göze batmayan" robot kravatlara birçok nesne sergilendi.
Bu yıl kuruluşunun 97'nci yılı kutlanan MİT'in, Türk İstihbarat tarihinde farklı dönemlerine ait belgeler ve ekipmanların bulunduğu 'Temas İstanbul' sergisi AKM'de açıldı.
11 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini bekleyen sergide "Vatan", "Gelenek", "Gelecek" ve "Gurur" başlıklı dört farklı bölüm bulunuyor.
MİT'in tarihsel sürecinin anlatıldığı sergide nesnel ve görsel anlatım dili kullanılarak kurum kültürü ve istihbaratı şekillendirip yönlendiren küresel olaylarla birlikte savunma, teknoloji ve tarih içerisinde ki dijital dönüşümü anlatan bölümler bulunuyor.
Öte yandan sergide Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın hologramı yer alıyor. Kalın, hologramında teşkilat yapısı ve sergisi hakkında bilgiler veriyor.
Küratör Zihni Tümer sergiyle ilgili şunları anlattı: "Sergimiz 4 ayak üzerinde oluşuyor. Önce vatan, Gelenek; tarihimiz, hafızamız, bilgilerimiz, geleceğimiz var; vizyonumuz, çocuklarımız, en sonda da gurur bölümü de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'nin küresel oyunculuğunda; oyun kuran, oyunbozan niteliğiyle, faaliyetiyle, kimliğiyle, Dünya çapında, dünya ölçeğinde karşılık bulan olaylar ve bilgiler üzerinden derlenmiş.