MİT mensuplarınca kullanılan nesneler sergiye çıktı: Robot kravatlar, kayıt cihazlı kol saatleri, Arabistanlı Lawrence...

"DÖRT AYAK ÜZERİNDE OLUŞUYOR"

Küratör Zihni Tümer sergiyle ilgili şunları anlattı: "Sergimiz 4 ayak üzerinde oluşuyor. Önce vatan, Gelenek; tarihimiz, hafızamız, bilgilerimiz, geleceğimiz var; vizyonumuz, çocuklarımız, en sonda da gurur bölümü de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'nin küresel oyunculuğunda; oyun kuran, oyunbozan niteliğiyle, faaliyetiyle, kimliğiyle, Dünya çapında, dünya ölçeğinde karşılık bulan olaylar ve bilgiler üzerinden derlenmiş.