Muharrem İnce canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'Bunun cevabını da kendisi versin'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'nin açıklamaları ile ilgili olarak "Sayın İnce'yle biz bu tonda bu dilde ve bu kavramlarla konuşmadık. Onun bana olan saygısını, hürmetini, sevgisini biliyorum. Benim de ona olan sevgi, saygımı, hürmetimi o biliyor. O bakımdan bu cümleleri söylemişse niçin söyledi, bir gözden geçireceğim" açıklamasını yapmıştı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. İmamoğlu'nun açıklamasıyla ilgili soruya İnce şu yanıtı verdi:
"İmamoğlu'na hak veriyorum. Bir şey anlamadım diyor. Doğru, anlamaması lazım. Aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Kast ettiğim olayla İmamoğlu ile ilgili değil. İmamoğlu ile telefonda konuştuk. Ben anlattım derdimi. Kendisini kast etmemiştim.
İstanbul'da 8-10 bin oy ile kazandın, biz adaylıktan çekilmemize rağmen 103 bin oy aldık. Sana yardımcı olacağız dedik. Ben haftanın 3 gününü İstanbul'da geçirdiğimi, bütün okulları, öğretmenleri tek tek gezerim dedim. Memleket Partisi'nin 20 bin üyesi var, bunları sahaya sürmek için uğraşırım dedim. Ben bunları iyi niyetlice söyledim.
Ekrem İmamoğlu'nun da vicdanına sesleniyorum. Bir tane belediye başkanlığı istedim mi, kendisi konuşsun. Ben de şimdi onun vicdanına bırakıyorum. Bir tane belediye başkanlığı, bir yer konuştuk mu, bunun cevabını da kendisi versin."