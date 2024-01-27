HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muharrem İnce canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'Bunun cevabını da kendisi versin'

Muharrem İnce canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'Bunun cevabını da kendisi versin'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
27.01.2024 22:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce katıldığı canlı yayında gündem olan sözlerine açıklık getirdi. İmamoğlu'nu kast etmediğini ifade eden İnce, "Bir tane belediye başkanlığı, bir yer konuştuk mu, bunun cevabını da kendisi versin" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'nin açıklamaları ile ilgili olarak "Sayın İnce'yle biz bu tonda bu dilde ve bu kavramlarla konuşmadık. Onun bana olan saygısını, hürmetini, sevgisini biliyorum. Benim de ona olan sevgi, saygımı, hürmetimi o biliyor. O bakımdan bu cümleleri söylemişse niçin söyledi, bir gözden geçireceğim" açıklamasını yapmıştı.

Muharrem İnce'nin sözleri gündem oldu! Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi: 'Verene değil alana bakacaksın' Muharrem İnce'nin sözleri gündem oldu! Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi: 'Verene değil alana bakacaksın'


Keşfet

"İMAMOĞLU'NU KAST ETMEDİM"

"İMAMOĞLU'NU KAST ETMEDİM"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. İmamoğlu'nun açıklamasıyla ilgili soruya İnce şu yanıtı verdi:

"İmamoğlu'na hak veriyorum. Bir şey anlamadım diyor. Doğru, anlamaması lazım. Aramızda böyle bir konuşma geçmedi. Kast ettiğim olayla İmamoğlu ile ilgili değil. İmamoğlu ile telefonda konuştuk. Ben anlattım derdimi. Kendisini kast etmemiştim.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

İstanbul'da 8-10 bin oy ile kazandın, biz adaylıktan çekilmemize rağmen 103 bin oy aldık. Sana yardımcı olacağız dedik. Ben haftanın 3 gününü İstanbul'da geçirdiğimi, bütün okulları, öğretmenleri tek tek gezerim dedim. Memleket Partisi'nin 20 bin üyesi var, bunları sahaya sürmek için uğraşırım dedim. Ben bunları iyi niyetlice söyledim.

"BUNUN CEVABINI DA KENDİSİ VERSİN"

"BUNUN CEVABINI DA KENDİSİ VERSİN"

Ekrem İmamoğlu'nun da vicdanına sesleniyorum. Bir tane belediye başkanlığı istedim mi, kendisi konuşsun. Ben de şimdi onun vicdanına bırakıyorum. Bir tane belediye başkanlığı, bir yer konuştuk mu, bunun cevabını da kendisi versin."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce Memleket Partisi
En Çok Okunan Haberler
Putin'den dikkat çeken 2.Dünya Savaşı açıklaması: 'Elimizden geleni yapacağız'

Putin'den dikkat çeken 2.Dünya Savaşı açıklaması: 'Elimizden geleni yapacağız'

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Böyle duyurdular: 'Birkaç saat içinde Netanyahu savaş ilan edebilir'

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Böyle duyurdular: 'Birkaç saat içinde Netanyahu savaş ilan edebilir'

27 model elektrikli otomobilde Türkiye kapısı kapandı!

27 model elektrikli otomobilde Türkiye kapısı kapandı!

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar

İstanbul'da sır olay! Günlerdir aranıyordu, ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu

İstanbul'da sır olay! Günlerdir aranıyordu, ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu

CHP lideri Özel duyurdu! Yılmaz Büyükerşen'e yeni görev

CHP lideri Özel duyurdu! Yılmaz Büyükerşen'e yeni görev

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.