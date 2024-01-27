Muharrem İnce canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'Bunun cevabını da kendisi versin'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'nin açıklamaları ile ilgili olarak "Sayın İnce'yle biz bu tonda bu dilde ve bu kavramlarla konuşmadık. Onun bana olan saygısını, hürmetini, sevgisini biliyorum. Benim de ona olan sevgi, saygımı, hürmetimi o biliyor. O bakımdan bu cümleleri söylemişse niçin söyledi, bir gözden geçireceğim" açıklamasını yapmıştı.



