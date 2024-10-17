Murat Ülker, Nebati, Nail Olpak, Abdullah Gül, Numan Kurtulmuş... Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin tehditçisi Mustafa Kemal Zengin'in paylaşımları çok konuşulacak

Türkiye, yenidoğan bebekleri yoğun bakımda entübede tutarak SGK'dan para alarak vurgun yapan bu uğurda tetikçiler tutup insanları vurdurtan çeteyi konuşuyor! Çetenin üst düzey yöneticileri aralarında konuşma yaparken 'O bebek zaten yaşamaz, aileden 150 bin TL alacağım beraber yeriz' gibi iğrenç cümleler de kullanmış! Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısını makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in fotoğrafları ise çok konuşulacak.