Murat Ülker, Nebati, Nail Olpak, Abdullah Gül, Numan Kurtulmuş... Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin tehditçisi Mustafa Kemal Zengin'in paylaşımları çok konuşulacak

Türkiye, yenidoğan bebekleri yoğun bakımda entübede tutarak SGK'dan para alarak vurgun yapan bu uğurda tetikçiler tutup insanları vurdurtan çeteyi konuşuyor! Çetenin üst düzey yöneticileri aralarında konuşma yaparken 'O bebek zaten yaşamaz, aileden 150 bin TL alacağım beraber yeriz' gibi iğrenç cümleler de kullanmış! Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısını makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in fotoğrafları ise çok konuşulacak.
Instagram hesabından mafyavari sözler paylaşan ve birçok eski üst düzey yönetici ve iş insanıyla fotoğrafları ortaya çıkan Mustafa Kemal Zengin; makamında savcıyı tehdit etmişti. 'Şimdi bakkala giden annesini mi koruyacak kahvedeki babasını mı?' diyerek infial yaratan çetenin açığa çıkmaması için mücadele eden Mustafa Kemal Zengin'in sosyal medya hesabı bir hayli ilginç.
İşte o isimler;
Murat Ülker, DEİK Başkanı Nail Olpak, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski bakanlardan Nureddin Nebati, ünlü tarihçi İlber Ortaylı, eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek...
Soruşturmada gözaltına alınan ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt kapsamında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakimlikçe tutuklanan Zengin'in ifadesine ulaşıldı. Zengin, tarihini hatırlamadığı bir gün arabasını yıkatmak için bir otoparka gittiğini, buranın sahibi Y.Ç'nin kendisine baldızı T.T'nin hemşire olduğunu, bir hastane soruşturması kapsamında tutuklandığını anlattığını belirtti.
Bu görüşmeden bir süre sonra Y.Ç. ve ağabeyi B.Ç. ile tekrar görüştüğünü, kendisinden iyi bir ceza avukatı bulmasını istediklerini anlatan Zengin, daha sonra konuyu avukat olan diğer tutuklu şüpheli A.A'ya aktardığını anlattı.