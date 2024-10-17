HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Murat Ülker, Nebati, Nail Olpak, Abdullah Gül, Numan Kurtulmuş... Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin tehditçisi Mustafa Kemal Zengin'in paylaşımları çok konuşulacak

Murat Ülker, Nebati, Nail Olpak, Abdullah Gül, Numan Kurtulmuş... Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin tehditçisi Mustafa Kemal Zengin'in paylaşımları çok konuşulacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.10.2024 14:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenidoğan bebekleri özel hastanelere sevk edip 10 bebeğin ölümüne neden olan üstüne bir de haksız kazanç elde eden bunlar da yetmezmiş gibi davaya bakan savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in sosyal medya hesabı ortaya çıktı. Birçok siyasetçi ve iş insanıyla fotoğrafları çıkan Zengin'in sosyal medyasındaki isimler herkesi şaşırttı.

Türkiye, yenidoğan bebekleri yoğun bakımda entübede tutarak SGK'dan para alarak vurgun yapan bu uğurda tetikçiler tutup insanları vurdurtan çeteyi konuşuyor! Çetenin üst düzey yöneticileri aralarında konuşma yaparken 'O bebek zaten yaşamaz, aileden 150 bin TL alacağım beraber yeriz' gibi iğrenç cümleler de kullanmış! Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısını makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in fotoğrafları ise çok konuşulacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

BİRÇOK TANIDIK İSİMLE FOTOĞRAFI VAR

Instagram hesabından mafyavari sözler paylaşan ve birçok eski üst düzey yönetici ve iş insanıyla fotoğrafları ortaya çıkan Mustafa Kemal Zengin; makamında savcıyı tehdit etmişti. 'Şimdi bakkala giden annesini mi koruyacak kahvedeki babasını mı?' diyerek infial yaratan çetenin açığa çıkmaması için mücadele eden Mustafa Kemal Zengin'in sosyal medya hesabı bir hayli ilginç.

İşte o isimler;

Murat Ülker, DEİK Başkanı Nail Olpak, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski bakanlardan Nureddin Nebati, ünlü tarihçi İlber Ortaylı, eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek...

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada gözaltına alınan ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt kapsamında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakimlikçe tutuklanan Zengin'in ifadesine ulaşıldı. Zengin, tarihini hatırlamadığı bir gün arabasını yıkatmak için bir otoparka gittiğini, buranın sahibi Y.Ç'nin kendisine baldızı T.T'nin hemşire olduğunu, bir hastane soruşturması kapsamında tutuklandığını anlattığını belirtti.

Bu görüşmeden bir süre sonra Y.Ç. ve ağabeyi B.Ç. ile tekrar görüştüğünü, kendisinden iyi bir ceza avukatı bulmasını istediklerini anlatan Zengin, daha sonra konuyu avukat olan diğer tutuklu şüpheli A.A'ya aktardığını anlattı.

Anahtar Kelimeler:
Savcı bebek çete yenidoğan yenidoğan bebek
En Çok Okunan Haberler
Erzurum Valiliği'nin paylaşımını görenler şaşkına dönmüştü! İşin aslı bambaşka çıktı

Erzurum Valiliği'nin paylaşımını görenler şaşkına dönmüştü! İşin aslı bambaşka çıktı

TSK'yla ilgili sözleri infial yaratmıştı! Şebnem Korur Fincancı'ya 50 bin TL para cezası

TSK'yla ilgili sözleri infial yaratmıştı! Şebnem Korur Fincancı'ya 50 bin TL para cezası

Düğün gününde kocasının ihanetini öğrendi! İş arkadaşıyla yasak aşk detayı...

Düğün gününde kocasının ihanetini öğrendi! İş arkadaşıyla yasak aşk detayı...

'Arkadaşlarla hamama gittik' diyerek çekinmeden anlattı! Bomba anlar

'Arkadaşlarla hamama gittik' diyerek çekinmeden anlattı! Bomba anlar

'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' Rojin'in son Google aramaları şaşırttı! En çarpıcı nokta ise Google haritalarda baktığı yer

'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' Rojin'in son Google aramaları şaşırttı! En çarpıcı nokta ise Google haritalarda baktığı yer

Dün Malatya, bugün Sivas! 10 dakika arayla sallandı

Dün Malatya, bugün Sivas! 10 dakika arayla sallandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.