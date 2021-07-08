Birinci dönemin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Son açıklama ile velilerin aklındaki soru işareti silindi. Okullar ne zaman başlayacak? Milli Eğitim takvimi paylaşıldı. İşte ayrıntılar...

Okullar ne zaman açılacak?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında öğretmenlerin çalışmalarının 31 Ağustos 2021 Salı gününde başlayacağı bilgisi yer aldı. Okulların ne zaman açılacağı sorusu yanıt buldu. Birinci dönemin başlangıç tarihi 6 Eylül 2021 Pazartesi. Bitiş tarihi ise 21 Ocak 2022 Cuma.

2021-2022 döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri yapılacak. Birinci dönemin ara tatilinin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacağı, 19 Kasım 2021 Cuma biteceği bildirildi.

İkinci dönemin ara tatilinin ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacağı, 17 Haziran 2022 Cuma biteceği duyuruldu. Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlıyor. 4 Şubat 2022 Cuma sona eriyor.

Ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için okul hakkında bilgilendirme, mesleki ve akademik gelişimlerine destek vermek, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa zamanda alışmasını sağlamak için gerekli rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek.