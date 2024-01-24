'Olmazsa olmaz' Herkes hasta... Uzman isim uyardı! Üçlü virüs salgınıyla mücadele için...

“Semptomatik tedavi: Viral enfeksiyonlar, genellikle semptomatik olarak tedavi edilir. Ateş, ağrı ve diğer rahatsız edici semptomları hafifletmek için ağrı kesiciler, ateş düşürücüler ve diğer semptomatik ilaçlar kullanılabilir.

Antiviral ilaçlar: Bazı viral enfeksiyonlara karşı antiviral ilaçlar mevcuttur. Örneğin, influenza (grip) için oseltamivir (Tamiflu) gibi antiviral ilaçlar reçete edilebilir. Ancak bu ilaçların etkili olabilmesi için enfeksiyonun erken evrelerinde kullanılması önemlidir.

