Ölümlü kazalar artsa da yasak dinlemiyorlar! Skuter kullanımında 15 yaş altındaki gençlerin yöntemi "pes" dedirtti: "Bankadan değil marketten aldım"

Yine 15 yaşında olduğunu belirten bir diğer genç skuter kullanıcısı ise, "Marketten kart aldım, para yükledim. O kartla uygulamaya girdim. 15 yaşından küçükler ailesinin kart bilgilerini girerek kullanıyor. Çevremde 15 yaş altında bir çok çocuk bu şekilde skuter kullanıyor." diye konuştu.