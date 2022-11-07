Ölümlü kazalar artsa da yasak dinlemiyorlar! Skuter kullanımında 15 yaş altındaki gençlerin yöntemi "pes" dedirtti: "Bankadan değil marketten aldım"

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, skuter kullanımındaki bazı sorunların giderilmesi için uyarılarda bulundu. Son dönemlerde skuter kazaları nedeniyle kahreden haberler geliyor ancak sağladığı kolaylık nedeniyle özellikle de gençlerin ulaşım tercihleri arasında skuter ilk sıralarda geliyor. Yasal düzenlemeyle 15 yaşın altındakilerin skuter kullanmasına engel getirildi. Ancak 15 yaşın altındakiler bu yasağı ön ödemeli banka kartlarıyla nasıl aştığını anlattı.
Skuterlar son aylarda sık sık kazalarla gündem oluyor. Kazaların önüne geçmek için yönetmelikler hazırlanıp, yeni düzenlemeler yapılsa da, özellikle 15 yaş altı skuter kullanıcıları, kuralları ihlal etmek için farklı yollar buluyor. Skuterlara getirilen 15 yaş sınırının, marketlerde de satılan ön ödemeli banka kartlarıyla aşıldığı ortaya çıktı.
15 yaşında olduğunu söyleyen bir çocuk şöyle konuştu: "Bankadan değil, marketten ön ödemeli kart aldım. Evde kayıt yaptım. 70 TL yükleyip 3 saat sürebiliyorsunuz. 15 yaşından küçük olanlar da benim gibi, başkalarının üzerine kayıt yapıp, skuter kullanıyor."
Yine 15 yaşında olduğunu belirten bir diğer genç skuter kullanıcısı ise, "Marketten kart aldım, para yükledim. O kartla uygulamaya girdim. 15 yaşından küçükler ailesinin kart bilgilerini girerek kullanıyor. Çevremde 15 yaş altında bir çok çocuk bu şekilde skuter kullanıyor." diye konuştu.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, 15 yaş altı skuter kullanımı engellemek için teknolojik yöntemler kullanılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
"Kartı eline alan kullanmamalı. Bu sistemin parmak iziyle çalışması lazım. Parmak izinin sahibinin de şartları sağlaması gerekiyor. Skutera 2-3 kişi birlikte biniyor, bu da yapılmamalı. Skutere ağırlık sensörü takılarak, bu ihlalin önüne geçilmeli.