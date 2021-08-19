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PCR testi ücretli mi olacak? Bakan Koca açıkladı! Aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencileri için PCR testi ücretli mi?

19.08.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencileri ile üniversite çalışanlarından düzenli PCR testi yaptırmalarının isteneceğini açıkladı. Açıklamalar sonrası "PCR testi ücretli mi olacak?" sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki PCR testi ücretli mi olacak? Aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencileri için PCR testi ücretli mi? İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen Kabine toplantısı sonrası aşı olmayan üniversite öğrencisi ve üniversite çalışanlarının düzenli olarak PCR testi yaptırmalarının isteneceğini duyurdu. Buna göre 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber henüz aşı olmamış öğretmen ve personellerden haftada en az 2 defa PCR testi yaptırması istenecek.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Kritik kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencileri ile üniversite çalışanlarından düzenli PCR testi yaptırmalarının zorunlu hale geldiğini açıkladı.
Konu ile ilgili yapılan açıklamalar sonrası PCR testlerinin ücretli mi ücretsiz mi yapılacağı merak ediliyor.

ÜCRETSİZ YAPILACAK

ÜCRETSİZ YAPILACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, testlerin devlet hastanesinde ücretsiz şekilde yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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