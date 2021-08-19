PCR testi ücretli mi olacak? Bakan Koca açıkladı! Aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencileri için PCR testi ücretli mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen Kabine toplantısı sonrası aşı olmayan üniversite öğrencisi ve üniversite çalışanlarının düzenli olarak PCR testi yaptırmalarının isteneceğini duyurdu. Buna göre 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber henüz aşı olmamış öğretmen ve personellerden haftada en az 2 defa PCR testi yaptırması istenecek.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Kritik kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencileri ile üniversite çalışanlarından düzenli PCR testi yaptırmalarının zorunlu hale geldiğini açıkladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamalar sonrası PCR testlerinin ücretli mi ücretsiz mi yapılacağı merak ediliyor.

ÜCRETSİZ YAPILACAK Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, testlerin devlet hastanesinde ücretsiz şekilde yapılacağını açıkladı.