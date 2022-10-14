Plastik kaplarının kokusunu geçirecek en basit yöntem! Kötü kokulara elveda

Plastik kaplar herkesin evinde mutlaka bulunuyor. Bu kaplarının sağlık için riskli olduğu bilinse de cam ve metal kaplara göre kullanımının daha rahat olması tercih edilmelerini sağlıyor. Ancak plastik kaplarda oluşan kötü kokular oldukça rahatsız edici olabiliyor. Yemeğe sinen bu kokular yediğimiz yiyeceklerin lezzetinden aldığımız zevki etkileyebiliyor. Plastik kaplarının kokularını geçirmek için kolay yöntemler bulunuyor.

PLASTİK KAPLARIN KOKULARINI GEÇİRMEK İÇİN

KABARTMA TOZU VE SU Bir kap içerisinde 2 yemek kaşığı kabartma tozu ve 1 bardak suyu karıştırın. Bu karışımı plastik kabın içine alın ve 2 gün boyunca bekletin. İkinci günün sonunda kabı durulayın. Koku oluştukça bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Eskisine göre çok uzun süre yemeklerinizin kendi kokusuyla saklanmasına yardımcı olacaktır.

GAZETE KAĞIDI Kaptaki koku ortaya çıkınca hemen gazete kağıdını parçalara ayırın ve plastik kabın içine doldurun, kapağını kapatmayın. Gazete parçaları oluşan kokuyu çekecektir.

KÖMÜR Gazete kağıdı yönteminde olduğu gibi bir uygulama yapacağız. Plastik kabın içine bir parça kömür koyun ve 2 gün boyunca ağzı açık bir şekilde bekletin. Odun kömürü, tıpkı gazete gibi hoş olmayan kokuları çekecek.

LİMON Limon genellikle kokuları önlemeye yardımcı olur ve bu da geçerlidir. Plastik kabınızı limon suyu ile durulayın veya bir parça limonla ovun ve bir süre bekletin.