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  4. Plastik kaplarının kokusunu geçirecek en basit yöntem! Kötü kokulara elveda

Plastik kaplarının kokusunu geçirecek en basit yöntem! Kötü kokulara elveda

14.10.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Plastik kaplar hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Kalan yemekleri kaldırırken ve gıdaları saklarken sık sık kullandığımız bu kaplarda rahatsız edici kokular oluşabiliyor. Plastik kap kokusunu gidermek için çeşitli yöntemler aranıyor. Aşağıda yer alan yöntemler ile bu kokuları kolayca geçirebilirsiniz.

Plastik kaplar herkesin evinde mutlaka bulunuyor. Bu kaplarının sağlık için riskli olduğu bilinse de cam ve metal kaplara göre kullanımının daha rahat olması tercih edilmelerini sağlıyor. Ancak plastik kaplarda oluşan kötü kokular oldukça rahatsız edici olabiliyor. Yemeğe sinen bu kokular yediğimiz yiyeceklerin lezzetinden aldığımız zevki etkileyebiliyor. Plastik kaplarının kokularını geçirmek için kolay yöntemler bulunuyor.

PLASTİK KAPLARIN KOKULARINI GEÇİRMEK İÇİN

KABARTMA TOZU VE SU

KABARTMA TOZU VE SU
Bir kap içerisinde 2 yemek kaşığı kabartma tozu ve 1 bardak suyu karıştırın. Bu karışımı plastik kabın içine alın ve 2 gün boyunca bekletin. İkinci günün sonunda kabı durulayın. Koku oluştukça bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Eskisine göre çok uzun süre yemeklerinizin kendi kokusuyla saklanmasına yardımcı olacaktır.

GAZETE KAĞIDI

GAZETE KAĞIDI
Kaptaki koku ortaya çıkınca hemen gazete kağıdını parçalara ayırın ve plastik kabın içine doldurun, kapağını kapatmayın. Gazete parçaları oluşan kokuyu çekecektir.

KÖMÜR

KÖMÜR
Gazete kağıdı yönteminde olduğu gibi bir uygulama yapacağız. Plastik kabın içine bir parça kömür koyun ve 2 gün boyunca ağzı açık bir şekilde bekletin. Odun kömürü, tıpkı gazete gibi hoş olmayan kokuları çekecek.

LİMON

LİMON
Limon genellikle kokuları önlemeye yardımcı olur ve bu da geçerlidir. Plastik kabınızı limon suyu ile durulayın veya bir parça limonla ovun ve bir süre bekletin.

KAHVE TELVESİ

KAHVE TELVESİ
Kahve telvesi de iyi bir çözümdür. Plastik haznenin içinde telveyi birkaç gün bekletin. Duruladığınızda kokudan eser kalmayacak.
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