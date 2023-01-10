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  4. Pratik ama evinize bile sokmayın: Vücudu yerle bir ediyor! Etkileri zehirden farksız

Pratik ama evinize bile sokmayın: Vücudu yerle bir ediyor! Etkileri zehirden farksız

10.01.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz yiyeceklerin sağlığı önemli ölçüde etkilediği her fırsatta belirtiliyor. Pratik ve lezzetli diyerek yediğimiz birçok yiyecek sağlığımızla oynuyor. Özellikle son yıllarda kullanımı oldukça artan bir gıdanın sağlığı tehdit ettiği belirtiliyor. İçinde bulunan kimyasallar resmen zehir etkisi yaratıyor. İşte asla yememeniz gereken o yiyecek...

Evde yemek yapmak her ne kadar zevkli olsa da günlük koşuşturmanın arasında oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle birçok kişi yemeklerini dışarıdan söylüyor veya hazır ve hızlı gıdalara yöneliyor. Hazır gıdalar denildiğinde ilk akla gelenlerin arasında bulunan hazır eriştelerin içeriğinde oldukça tehlikeli maddeler bulunuyor. Bu tehlikeli maddeler kanser, kalp hastalıkları, kısırlık gibi hastalıkların oluşmasında önemli rol oynuyor.

HAZIR ERİŞTELER NEDİR?

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Hazır erişteler, baharat, tuz ve monosodyum glutamat (MSG) içeren tatlandırıcı paketlerle birlikte gelir. Hazır erişteler ilk olarak 1958'de Japonya'da yapıldı. Japonya'da oldukça tüketilmeye başlayan hazır erişteler kısa zaman içerisinde tüm dünyaya yayıldı. Noodlelar özellikle son yıllarda çok daha sık tüketilmeye başlandı.

NOODLE ZARARLARI

SODYUM ORANI YÜKSEKTİR

SODYUM ORANI YÜKSEKTİR

Tek bir hazır erişte porsiyonu, 100g porsiyon başına 397 – 3678mg arasında, bazen daha da fazla sodyum içerebilir. Sodyum vücudunuzun düzgün çalışması için gerekli bir mineral olsa da, çok fazla sodyum sağlığınız için iyi değildir. Diyetle sodyum alımına en büyük katkıda bulunanlardan biri, hazır erişte dahil olmak üzere işlenmiş gıdalardır. Tuz oranı yüksek bir diyete sahip olmak, mide kanseri , kalp hastalığı ve inme riskindeki artışla ilişkilendirilmiştir . Tuza duyarlı olarak kabul edilen kişilerde, yüksek sodyumlu bir diyet, kalp ve böbrek sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek yüksek tansiyon riskini artırabilir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün günde 2 gram sodyum alımı tavsiyesi göz önüne alındığında, sadece bir paket hazır erişte tüketmek bile sodyum alımını önerilen sınırlar içinde tutmanızı çok zorlaştıracaktır.

MSG İÇERİRLER

MSG İÇERİRLER

Hazır erişteler, birçok işlenmiş gıdada bulunan çok yaygın bir katkı maddesi olan MSG'ye sahiptir. Başlıca rolü, gıdaların lezzetini arttırmaktır. Pek çok gıda türünde yaygın olarak kullanılmasına ve FDA tarafından tüketimine onay verilmesine rağmen, vücut üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri konusunda endişeler bulunmaktadır.

Anekdot raporları, MSG tüketiminin baş ağrısı , mide bulantısı, yüksek tansiyon, halsizlik, kas gerginliği, göğüs ağrısı , kalp çarpıntısı ve ciltte kızarma gibi semptomlarla bağlantılı olduğunu düşündürmektedir. MSG tükettikten sonra bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, MSG semptom kompleksi olarak bilinen bir durumunuz olabilir. Bağlantıyı kuran kesin kanıtlar olmamasına rağmen, insanların küçük bir yüzdesinin MSG'ye karşı bu kısa vadeli reaksiyonları gösterebileceği kabul edilmektedir.

LİF VE PROTEİN BAKIMINDAN DÜŞÜKTÜRLER

LİF VE PROTEİN BAKIMINDAN DÜŞÜKTÜRLER
Hazır eriştelerdeki düşük protein ve lif seviyeleri göz önüne alındığında, bunları düzenli olarak tüketmek muhtemelen açlığınızı gidermez veya kendinizi tok hissetmenize neden olmaz. Ek olarak, lif oranı düşük bir diyet, kabızlık ve divertiküler hastalık gibi daha yüksek sindirim koşulları riski ve sağlıklı bağırsak bakterilerinde azalma ile ilişkilidir.

DÜŞÜK DİYET KALİTESİ İLE BAĞLANTILIDIRLAR

DÜŞÜK DİYET KALİTESİ İLE BAĞLANTILIDIRLAR
Bazı araştırmalar, hazır eriştelerin düzenli olarak tüketilmesinin genel olarak düşük diyet kalitesi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bir çalışmada hazır erişte tüketenlerin diyetleri yemeyenlerle karşılaştırıldı. Hazır erişte tüketicilerinin protein, kalsiyum, C vitamini, fosfor, demir, niasin ve A vitamini alımında önemli ölçüde azalma olduğu bulundu. Ayrıca, sodyum ve kalori alımında artış oldu. Hazır eriştelerin ayrıca kişinin kalp hastalığı, diyabet ve felç riskinizi artıran bir durum olan metabolik sendrom geliştirme riskini artırdığı bulunmuştur.
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