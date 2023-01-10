Pratik ama evinize bile sokmayın: Vücudu yerle bir ediyor! Etkileri zehirden farksız

Evde yemek yapmak her ne kadar zevkli olsa da günlük koşuşturmanın arasında oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle birçok kişi yemeklerini dışarıdan söylüyor veya hazır ve hızlı gıdalara yöneliyor. Hazır gıdalar denildiğinde ilk akla gelenlerin arasında bulunan hazır eriştelerin içeriğinde oldukça tehlikeli maddeler bulunuyor. Bu tehlikeli maddeler kanser, kalp hastalıkları, kısırlık gibi hastalıkların oluşmasında önemli rol oynuyor.

HAZIR ERİŞTELER NEDİR?

Hazır erişteler, baharat, tuz ve monosodyum glutamat (MSG) içeren tatlandırıcı paketlerle birlikte gelir. Hazır erişteler ilk olarak 1958'de Japonya'da yapıldı. Japonya'da oldukça tüketilmeye başlayan hazır erişteler kısa zaman içerisinde tüm dünyaya yayıldı. Noodlelar özellikle son yıllarda çok daha sık tüketilmeye başlandı.