Pratik ama evinize bile sokmayın: Vücudu yerle bir ediyor! Etkileri zehirden farksız

Evde yemek yapmak her ne kadar zevkli olsa da günlük koşuşturmanın arasında oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle birçok kişi yemeklerini dışarıdan söylüyor veya hazır ve hızlı gıdalara yöneliyor. Hazır gıdalar denildiğinde ilk akla gelenlerin arasında bulunan hazır eriştelerin içeriğinde oldukça tehlikeli maddeler bulunuyor. Bu tehlikeli maddeler kanser, kalp hastalıkları, kısırlık gibi hastalıkların oluşmasında önemli rol oynuyor.
Hazır erişteler, baharat, tuz ve monosodyum glutamat (MSG) içeren tatlandırıcı paketlerle birlikte gelir. Hazır erişteler ilk olarak 1958'de Japonya'da yapıldı. Japonya'da oldukça tüketilmeye başlayan hazır erişteler kısa zaman içerisinde tüm dünyaya yayıldı. Noodlelar özellikle son yıllarda çok daha sık tüketilmeye başlandı.
Tek bir hazır erişte porsiyonu, 100g porsiyon başına 397 – 3678mg arasında, bazen daha da fazla sodyum içerebilir. Sodyum vücudunuzun düzgün çalışması için gerekli bir mineral olsa da, çok fazla sodyum sağlığınız için iyi değildir. Diyetle sodyum alımına en büyük katkıda bulunanlardan biri, hazır erişte dahil olmak üzere işlenmiş gıdalardır. Tuz oranı yüksek bir diyete sahip olmak, mide kanseri , kalp hastalığı ve inme riskindeki artışla ilişkilendirilmiştir . Tuza duyarlı olarak kabul edilen kişilerde, yüksek sodyumlu bir diyet, kalp ve böbrek sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek yüksek tansiyon riskini artırabilir.
Dünya Sağlık Örgütü'nün günde 2 gram sodyum alımı tavsiyesi göz önüne alındığında, sadece bir paket hazır erişte tüketmek bile sodyum alımını önerilen sınırlar içinde tutmanızı çok zorlaştıracaktır.
Hazır erişteler, birçok işlenmiş gıdada bulunan çok yaygın bir katkı maddesi olan MSG'ye sahiptir. Başlıca rolü, gıdaların lezzetini arttırmaktır. Pek çok gıda türünde yaygın olarak kullanılmasına ve FDA tarafından tüketimine onay verilmesine rağmen, vücut üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri konusunda endişeler bulunmaktadır.
Anekdot raporları, MSG tüketiminin baş ağrısı , mide bulantısı, yüksek tansiyon, halsizlik, kas gerginliği, göğüs ağrısı , kalp çarpıntısı ve ciltte kızarma gibi semptomlarla bağlantılı olduğunu düşündürmektedir. MSG tükettikten sonra bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, MSG semptom kompleksi olarak bilinen bir durumunuz olabilir. Bağlantıyı kuran kesin kanıtlar olmamasına rağmen, insanların küçük bir yüzdesinin MSG'ye karşı bu kısa vadeli reaksiyonları gösterebileceği kabul edilmektedir.