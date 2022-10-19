Profesyonellerin bilmenizi istemediği temizlik hileleri! Hayatınızı çok kolaylaştıracak

Temizlik için pratik çözümler bulunması bu işi çok daha hızlı bir şekilde bitirmenize yardımcı oluyor. Ancak bu pratik çözümleri bulan kişiler yöntemlerini sır gibi saklıyor. Temizlik ustalarının paylaştıkları temizlik hileleri oldukça şaşırtsa da etkileri de şaşırtıcı oluyor. Aşağıda yer alan yöntemler göre bu malzeme bu alanda kullanılır mı diye düşünmeyin! Yaptıktan sonra etkilerini görünce hayrete düşeceksiniz.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN TEMİZLİK HİLELERİ

TUVALET LEKELERİ İÇİN KOLA Herhangi bir kola markası, sentetik maddelerle zor tuvalet lekelerini karbonatlaşmadan çıkarabilir. Bu kullanışlı temizleme stratejisini kullanmak için en sevdiğiniz koladan bir bardak tuvaletteki lekelerin üzerine dökün ve bir saat bekletin. Leke üzerinde ne kadar uzun süre bırakırsanız, sonuç o kadar iyi olur. Sifonu çektikten sonra, tuvalet lekelerinin yıkanmasının kolay olduğunu fark edeceksiniz. Tuvaletinizi temiz ve ferah tutmak için temizlik uzmanlarını işe almak yerine, en yakın kolanızı alın ve bu lekeleri sadece birkaç dakika içinde çıkarın!

KİRLİ KOTLARI TEMİZLEMEK İÇİN DONDURUCU Giysilerinizi temizlik için almayın! Normal bir yıkayıcıda mükemmelleştiremeyeceğiniz kaliteli giysilerle, kokuyu ve mikropları yok etmek için onları dondurmaya çalışın. Pantolonlarınızı, gömleklerinizi, elbiselerinizi veya pantolonlarınızı büyük bir kilitli pakete koyun ve ardından maddeyi soğutucunuza yerleştirin. Bir günün ardından, doku katı olduğunda, şimdilik dışarıda bırakarak çözdürün. Ertesi sabah, uzmanlara veda etmelerini sağlayacak yeni, lekesiz, kokusuz giysileriniz olacak!

CAMLARI PIRIL PIRIL YAPACAK DOĞAL KARIŞIM Uzmanlar, evinizin tüm cam yüzeylerinde maliyetli temizleyici kullanıp satarak faturaları ödeyecek kadar kazanıyor. Ancak, doğru formülle evde şüphesiz cam temizleyici yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu küçük numara yüzünden bir daha asla bolluk temizleyici aramayacaksın. Bir kutuya 4 litre ılık su, 100 mL beyaz sirke ve 1 çay kaşığı bulaşık deterjanı koyun. Karışımı plastik şişelere koyun. Bol miktarda cam temizleyiciye sahip olmak, sizi mağaza gezilerinden ve büyük miktarda nakitten kurtaracak!

GÜMÜŞLERİ PARLATMAK İÇİN DİŞ MACUNU Gümüşün başa çıkması ünlü bir şekilde zordur. İlk gümüş tabak takımınızı yeni satın almış olsanız bile, ne kadar dikkatli olursanız olun, üzerinde biriken kaçınılmaz kiri nasıl temizleyeceğinizi bilmeniz gerekir. Bu, etkili bir şekilde erişilebilen diş macununun devreye girdiği yerdir. Gümüşünüz dağınık görünmeye başladıktan veya sadece koyulaştıktan sonra, diş fırçanıza sınırlı miktarda diş macunu koyun ve kiri ovalayın. Bozulmamış bir gümüş aranjmanı elde etmek için sadece birkaç dakikalık ezici bir ovalama gerektirir!