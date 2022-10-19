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  4. Profesyonellerin bilmenizi istemediği temizlik hileleri! Hayatınızı çok kolaylaştıracak

Profesyonellerin bilmenizi istemediği temizlik hileleri! Hayatınızı çok kolaylaştıracak

19.10.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik birçok açıdan zorlu olabiliyor. Özellikle yoğun iş temposu üzerine evde temizlik yapma fikri bile can sıkıyor. Ancak temizlik yaparken uygulanan bazı hileler bu işi oldukça pratik bir hale getirebiliyor. İşte uzmanların bilmenizi istemediği temizlik hileleri...

Temizlik için pratik çözümler bulunması bu işi çok daha hızlı bir şekilde bitirmenize yardımcı oluyor. Ancak bu pratik çözümleri bulan kişiler yöntemlerini sır gibi saklıyor. Temizlik ustalarının paylaştıkları temizlik hileleri oldukça şaşırtsa da etkileri de şaşırtıcı oluyor. Aşağıda yer alan yöntemler göre bu malzeme bu alanda kullanılır mı diye düşünmeyin! Yaptıktan sonra etkilerini görünce hayrete düşeceksiniz.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN TEMİZLİK HİLELERİ

TUVALET LEKELERİ İÇİN KOLA

TUVALET LEKELERİ İÇİN KOLA
Herhangi bir kola markası, sentetik maddelerle zor tuvalet lekelerini karbonatlaşmadan çıkarabilir. Bu kullanışlı temizleme stratejisini kullanmak için en sevdiğiniz koladan bir bardak tuvaletteki lekelerin üzerine dökün ve bir saat bekletin. Leke üzerinde ne kadar uzun süre bırakırsanız, sonuç o kadar iyi olur. Sifonu çektikten sonra, tuvalet lekelerinin yıkanmasının kolay olduğunu fark edeceksiniz. Tuvaletinizi temiz ve ferah tutmak için temizlik uzmanlarını işe almak yerine, en yakın kolanızı alın ve bu lekeleri sadece birkaç dakika içinde çıkarın!

KİRLİ KOTLARI TEMİZLEMEK İÇİN DONDURUCU

KİRLİ KOTLARI TEMİZLEMEK İÇİN DONDURUCU
Giysilerinizi temizlik için almayın! Normal bir yıkayıcıda mükemmelleştiremeyeceğiniz kaliteli giysilerle, kokuyu ve mikropları yok etmek için onları dondurmaya çalışın. Pantolonlarınızı, gömleklerinizi, elbiselerinizi veya pantolonlarınızı büyük bir kilitli pakete koyun ve ardından maddeyi soğutucunuza yerleştirin. Bir günün ardından, doku katı olduğunda, şimdilik dışarıda bırakarak çözdürün. Ertesi sabah, uzmanlara veda etmelerini sağlayacak yeni, lekesiz, kokusuz giysileriniz olacak!

CAMLARI PIRIL PIRIL YAPACAK DOĞAL KARIŞIM

CAMLARI PIRIL PIRIL YAPACAK DOĞAL KARIŞIM
Uzmanlar, evinizin tüm cam yüzeylerinde maliyetli temizleyici kullanıp satarak faturaları ödeyecek kadar kazanıyor. Ancak, doğru formülle evde şüphesiz cam temizleyici yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu küçük numara yüzünden bir daha asla bolluk temizleyici aramayacaksın. Bir kutuya 4 litre ılık su, 100 mL beyaz sirke ve 1 çay kaşığı bulaşık deterjanı koyun. Karışımı plastik şişelere koyun. Bol miktarda cam temizleyiciye sahip olmak, sizi mağaza gezilerinden ve büyük miktarda nakitten kurtaracak!

GÜMÜŞLERİ PARLATMAK İÇİN DİŞ MACUNU

GÜMÜŞLERİ PARLATMAK İÇİN DİŞ MACUNU
Gümüşün başa çıkması ünlü bir şekilde zordur. İlk gümüş tabak takımınızı yeni satın almış olsanız bile, ne kadar dikkatli olursanız olun, üzerinde biriken kaçınılmaz kiri nasıl temizleyeceğinizi bilmeniz gerekir. Bu, etkili bir şekilde erişilebilen diş macununun devreye girdiği yerdir. Gümüşünüz dağınık görünmeye başladıktan veya sadece koyulaştıktan sonra, diş fırçanıza sınırlı miktarda diş macunu koyun ve kiri ovalayın. Bozulmamış bir gümüş aranjmanı elde etmek için sadece birkaç dakikalık ezici bir ovalama gerektirir!

MAT YÜZEYLERİ PARLATMAK İÇİN ZEYTİNYAĞI VE SİRKE

MAT YÜZEYLERİ PARLATMAK İÇİN ZEYTİNYAĞI VE SİRKE
Ahşap yüzeyler, şaşırtıcı çizikler ve lekeler alma konusunda itici bir eğilime sahiptir. Çok sayıda mülk sahibi, uzmanları işe almadan, çizilmiş ahşap yüzeylerini onarmak için uygun bir yöntem gerçekleştirdi. Neyse ki, biraz zeytinyağı ve sirke tam olarak istediğiniz şey! Zeytinyağı ve sirkenin eşdeğer parçalarını kullanarak, her bir konsolide bir bardaktan büyük bir parçayı bu zahmetli çizik yüzeylere sürterek kullanmanızı öneririz. İki veya üç mendil ile ahşap dolaplarınız, masalarınız ve zeminleriniz dün satın aldığınız gibi görünecek ve hissedilecek!
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