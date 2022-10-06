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Sağlıklı sanıyoruz ama kalp krizi, tansiyon riskini artırabilirler! Yemeden önce bir daha düşünün

06.10.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediklerimiz ve içtiklerimiz sağlığımızı doğrudan etki altına alıyor. Daha sağlıklı olmak adına yediğimi yiyecekler kalp krizi, felç, tansiyon gibi hastalıkların riskinin artmasına neden olabiliyor. Yapılan araştırmalara göre bu tehlikeli hastalıkların riskini artırabilecek sık tüketilen 4 gıda bulunuyor.

Değişen yaşam koşulları nedeniyle yediklerimiz, içtiklerimiz ve gün içerisinde yaptığımız alışkanlıklar sağlığımızı etkiliyor. Uzmanlar paketlenmiş gıdaların, şekerli, yağlı ve aşırı tuzlu yiyeceklerin oldukça zararlı olduğunu belirtiyorlar. Bu yiyeceklerin zararları bilinse de faydalı olduğunu düşünerek yediğimiz yiyecekler de zarara neden olabiliyor. Sıklıkla yediğimiz bu yiyeceklerin faydaları olsa da birçok hastalık riskini artıran özellikleri de bulunuyor.

HASTALIKLARA NEDEN OLABİLECEK SAĞLIKLI YİYECEKLER

NİŞASTALI SEBZELER

NİŞASTALI SEBZELER
Bu sebzeler iyi besin maddelerinde yüksek olmasına rağmen, özellikle tip 2 diyabet hastaları için tüketimi minimumda tutulmalıdır. Patates, bezelye ve mısır, fasulye, nohut, mercimek gibi nişasta oranı yüksek sebzeler kan şekerinde ani yükselmeye neden olabilir. Şeker hastalığı olan insanlar için nişastalı sebzeler yerine nişastalı olmayan sebzeleri yemeye devam etmek en iyisidir.

FERMENTE GIDALAR

FERMENTE GIDALAR
Tuzlu gıdalar içeren yüksek bir diyet tüketmek, artan kalp krizi riski ve daha yüksek tansiyon dahil olmak üzere bir dizi sağlık riski doğuracaktır. 51 yaşında veya üzerindeyseniz, yüksek risk grubundaysanız, Amerikan Kalp Derneği ne kadar sodyum aldığınızı izlemenizi önerir. 51 yaşın üzerindeyseniz, önerilen sınır günde 2.300 mg'dır. Ve yüksek risk grubundaysanız, her gün 1.500 mg'dan fazla sodyum almadığınızdan emin olmanız gerekir. Bazı yiyecekler sağlıklı görünebilir, ancak aslında yüksek sodyum içeriğine sahiptir, bunlar arasında konserve çorbalar, tütsülenmiş et ve fermente gıdalar bulunur. Aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durmak için gıda etiketlerindeki tuz içeriğini kontrol etmeniz önerilir.

ÇİĞ FİLİZLER

ÇİĞ FİLİZLER
WebMD, maş fasulyesi ve turp da dahil olmak üzere bir dizi filiz türü gıdanın sağlığa faydaları nedeniyle övülmektedir "ancak çiğ filizler yaşlılar ve zayıf bağışıklık sistemi olan herkes için sağlık tehdidi oluşturabilir" diye uyarıyor. Siteye göre bunun nedeni, bakterileri barındırabilecek sıcak koşullarda yetiştirilmeleridir. Bu nedenle lahanaları tüketmeden önce pişirmek bağışıklık sisteminiz için daha iyi bir seçenektir.

GREYFURT SUYU

GREYFURT SUYU
Çoğu meyve suyu, sağlık içeriği söz konusu olduğunda bir bilmece olarak kalır. Meyve şiddetle tavsiye edilse de, eklenen şekerler minimumda tutulması gerektiği anlamına gelir. Özellikle greyfurt suyu, potansiyel olarak sorunlara neden olan ilaç etkileşimi ile ilaçlarınızın çalışma şeklini etkileyebileceğinden uyarıya dikkat edilmesi gereken bir türdür. Kolesterol düşürücü ilaç alanların greyfurt suyuna ekstra dikkat etmeleri gerekir.
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