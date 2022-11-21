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Sakın görmezden gelmeyin! Uzmanlar bilinmeyen ciddi kalp hastalığı belirtilerini açıkladı

21.11.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp hastalığı nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. En ciddi hastalıklar arasında bulunan kalp hastalığı hakkında bilinçli olmak hayati önem taşıyor. Uzmanlar bazı ciddi kalp hastalığı belirtilerinin görmezden gelindiğini belirtiyor. Aşağıda yer alan belirtilerden birine veya birkaçına sahipseniz doktora gitmeniz gerekiyor.

Kalp hastalıkları her yaştan ve cinsiyetten kişide görülebiliyor. Kalp hastalıklarının genel belirtisi olarak bilinen göğüs ağrısı ve sıkışması haricinde de çeşitli belirtileri bulunuyor. Yüksek tansiyon, kolesterol, sigara içmek gibi etkenler kalp hastalıkları riskini artırıyor. Doktorlara göre kalp hastalıklarının birçok belirtisi bilinmiyor. Bu da kalp hastalığı nedeniyle ölüm riskini artırıyor.

BİLİNMEYEN KALP HASTALIĞI BELİRTİLERİ

ÇENE VE BOYUN AĞRISI

ÇENE VE BOYUN AĞRISI
Bir daha spor salonuna gittiğinizde, boynunuzun ve çenenizin nasıl hissettiğine dikkat edin. McGowan, "Altta kalp hastalığı olan çoğu kişi göğüs basıncını egzersiz/zorlama ile tanımlarken, bazen tek belirti çene veya boyun ağrısıdır" diyor. "Çene veya boyun ağrısını egzersizle göz ardı etmeyin."

TERLEMEK

TERLEMEK
Hiç sebepsiz yere ter döktüğünüz oldu mu? Elbette, menopoza giriyorsanız , sıcak basması olabilir ama daha ciddi bir şeyin belirtisi de olabilir. Doktorlar efor sarf etmeden aniden terli hissetmenin endişe yaratabileceğini belirtiyor. "Çoğu insan göğüs ağrısına dikkat etmesi gerektiğini bilir, ancak diğer önemli göstergeleri görmezden gelir" diyor ve açıklanamayan ani terlemenin kalp hastalığının kolayca gözden kaçan bir göstergesi olabileceğine dikkat çekiyor.

MİDE BULANTISI

MİDE BULANTISI
McGowan ayrıca mide bulantısını kalp hastalığının yaygın bir semptomu olduğunu belirtiyor. "Altta yatan kalp hastalığının veya kalp krizinin diğer semptomları mide bulantısı ve terlemeyi içerebilir" diyor. "Kalp hastalığı için risk faktörleriniz varsa, yukarıda belirtilen semptomların gelişip gelişmediğinin kontrol edilmesi çok önemlidir." Özellikle kadınların vücutlarının nasıl hissettiği konusunda uyanık olmaları gerekir. McGowan, "Kadınların erkeklerden daha sık kalp hastalığı için atipik sunumlara sahip olmaları dikkat çekicidir" diye açıklıyor.

UYKUSUZLUK

UYKUSUZLUK
Kardiyolog Ernst von Schwarz , MD, PhD, uykusuz gecelerinizin arkasında kalp hastalığının da olabileceğini söylüyor. "Kalp hastalığı olan çoğu insan uykusuzluktan muzdariptir, ancak olası nedenleri değerlendirmek yerine genellikle sadece uyku hapları ile tedavi edilir" diye açıklıyor ve bunu "Kalp hastalığı belirtisini görmezden gelerek uygun testlerin yapılmamasına neden oluyor" diye açıklıyor."

YORGUNLUK

YORGUNLUK
Best Life ile konuşan tüm doktorlar yorgunluğu çoğu insanın görmezden geldiği kalp hastalığının bir numaralı semptomu olarak tanımlıyor. Kalp hastalığı olan kişilerin bulabileceğini belirten von Schwartz, "Yorgunluk çoğu zaman kalp kasının kasılma gücünün (kalp yetmezliğinde olduğu gibi) veya oksijen eksikliğinin (koroner arter hastalığında olduğu gibi) bir sonucudur" diyor. Kalp hastaları kendilerini "enerjileri düşük ve yorgun hissediyorlar."
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