Sakın görmezden gelmeyin! Uzmanlar bilinmeyen ciddi kalp hastalığı belirtilerini açıkladı

Kalp hastalıkları her yaştan ve cinsiyetten kişide görülebiliyor. Kalp hastalıklarının genel belirtisi olarak bilinen göğüs ağrısı ve sıkışması haricinde de çeşitli belirtileri bulunuyor. Yüksek tansiyon, kolesterol, sigara içmek gibi etkenler kalp hastalıkları riskini artırıyor. Doktorlara göre kalp hastalıklarının birçok belirtisi bilinmiyor. Bu da kalp hastalığı nedeniyle ölüm riskini artırıyor.

BİLİNMEYEN KALP HASTALIĞI BELİRTİLERİ

ÇENE VE BOYUN AĞRISI Bir daha spor salonuna gittiğinizde, boynunuzun ve çenenizin nasıl hissettiğine dikkat edin. McGowan, "Altta kalp hastalığı olan çoğu kişi göğüs basıncını egzersiz/zorlama ile tanımlarken, bazen tek belirti çene veya boyun ağrısıdır" diyor. "Çene veya boyun ağrısını egzersizle göz ardı etmeyin."

TERLEMEK Hiç sebepsiz yere ter döktüğünüz oldu mu? Elbette, menopoza giriyorsanız , sıcak basması olabilir ama daha ciddi bir şeyin belirtisi de olabilir. Doktorlar efor sarf etmeden aniden terli hissetmenin endişe yaratabileceğini belirtiyor. "Çoğu insan göğüs ağrısına dikkat etmesi gerektiğini bilir, ancak diğer önemli göstergeleri görmezden gelir" diyor ve açıklanamayan ani terlemenin kalp hastalığının kolayca gözden kaçan bir göstergesi olabileceğine dikkat çekiyor.

MİDE BULANTISI McGowan ayrıca mide bulantısını kalp hastalığının yaygın bir semptomu olduğunu belirtiyor. "Altta yatan kalp hastalığının veya kalp krizinin diğer semptomları mide bulantısı ve terlemeyi içerebilir" diyor. "Kalp hastalığı için risk faktörleriniz varsa, yukarıda belirtilen semptomların gelişip gelişmediğinin kontrol edilmesi çok önemlidir." Özellikle kadınların vücutlarının nasıl hissettiği konusunda uyanık olmaları gerekir. McGowan, "Kadınların erkeklerden daha sık kalp hastalığı için atipik sunumlara sahip olmaları dikkat çekicidir" diye açıklıyor.

UYKUSUZLUK Kardiyolog Ernst von Schwarz , MD, PhD, uykusuz gecelerinizin arkasında kalp hastalığının da olabileceğini söylüyor. "Kalp hastalığı olan çoğu insan uykusuzluktan muzdariptir, ancak olası nedenleri değerlendirmek yerine genellikle sadece uyku hapları ile tedavi edilir" diye açıklıyor ve bunu "Kalp hastalığı belirtisini görmezden gelerek uygun testlerin yapılmamasına neden oluyor" diye açıklıyor."