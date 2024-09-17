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  4. Sapık kurye bunu beklemiyordu! Bir günde iki kadını taciz edip İzmir'i ayağa kaldırdı; kullandığı pembe bez de işe yaramadı

Sapık kurye bunu beklemiyordu! Bir günde iki kadını taciz edip İzmir'i ayağa kaldırdı; kullandığı pembe bez de işe yaramadı

17.09.2024 10:12
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İzmir'deki sapık motokurye T.C. (22) şehri ayağa kaldırdı. T.C. adlı şahıs iki genç kadına saatler arayla fiziksel tacizde bulundu. Kadınlara motosikletiyle arkadan yaklaşıp tacizde bulunan T.C.'nin bulunması için meslektaşları devreye girdi. Daha önce de birçok suç kaydı olduğu ortaya çıkan T.C.'yi meslektaşları darbetti. Hem taciz hem de darp anları kameralara yansıdı.

Daha önce cinsel saldırı ve hayasızca hareketler suçlarından kaydı vardı, sapıklığa doymadı! Plakasını pembe bezle kapattı, kaskını taktı ve aynı gün içerisinde sokakta yürüyen iki kadını taciz etti. Meslektaşlarının yardımıyla polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan T.C. emniyetten çıkarılırken başka motokuryelerin saldırısına uğradı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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İZMİR'İN KONUŞTUĞU SAPIK MOTOKURYE

Çiçek Mahallesi 1637/16 Sokak’ta dün saat 09.00 sıralarında evinden çıkan E.Ç. kucağındaki çocuk ile sokakta yürüyordu.

Arkadan yaklaşan, motosikletinin plakası kapalı ve başında kask bulunan kurye E.Ç.'ye fiziksel tacizde bulundu.

Arkadan yaklaşan, motosikletinin plakası kapalı ve başında kask bulunan kurye E.Ç.'ye fiziksel tacizde bulundu.

SAPIKLIĞI SAATLER SONRA DEVAM ETTİRDİ

SAPIKLIĞI SAATLER SONRA DEVAM ETTİRDİ

Kurye, bu kez de saat 12.00 sıralarında Tepekule Mahallesi 2083/1 Sokak’ta yürüyen S.K.'ye tacizde bulundu. S.K. de polise gidip, şikayette bulundu.

PLAKASINI PEMBE BEZLE KAPAMIŞ

PLAKASINI PEMBE BEZLE KAPAMIŞ

Şikayetler üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
sapık İzmir cinsel taciz
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