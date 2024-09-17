Sapık kurye bunu beklemiyordu! Bir günde iki kadını taciz edip İzmir'i ayağa kaldırdı; kullandığı pembe bez de işe yaramadı

Daha önce cinsel saldırı ve hayasızca hareketler suçlarından kaydı vardı, sapıklığa doymadı! Plakasını pembe bezle kapattı, kaskını taktı ve aynı gün içerisinde sokakta yürüyen iki kadını taciz etti. Meslektaşlarının yardımıyla polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan T.C. emniyetten çıkarılırken başka motokuryelerin saldırısına uğradı.
Çiçek Mahallesi 1637/16 Sokak’ta dün saat 09.00 sıralarında evinden çıkan E.Ç. kucağındaki çocuk ile sokakta yürüyordu.
Arkadan yaklaşan, motosikletinin plakası kapalı ve başında kask bulunan kurye E.Ç.'ye fiziksel tacizde bulundu.
Arkadan yaklaşan, motosikletinin plakası kapalı ve başında kask bulunan kurye E.Ç.'ye fiziksel tacizde bulundu.
Kurye, bu kez de saat 12.00 sıralarında Tepekule Mahallesi 2083/1 Sokak’ta yürüyen S.K.'ye tacizde bulundu. S.K. de polise gidip, şikayette bulundu.
Şikayetler üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.