Sapık kurye bunu beklemiyordu! Bir günde iki kadını taciz edip İzmir'i ayağa kaldırdı; kullandığı pembe bez de işe yaramadı

Daha önce cinsel saldırı ve hayasızca hareketler suçlarından kaydı vardı, sapıklığa doymadı! Plakasını pembe bezle kapattı, kaskını taktı ve aynı gün içerisinde sokakta yürüyen iki kadını taciz etti. Meslektaşlarının yardımıyla polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan T.C. emniyetten çıkarılırken başka motokuryelerin saldırısına uğradı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır