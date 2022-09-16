Severek yiyorsunuz ama resmen zehir saçıyor! Sağlığınızdan olmak istemiyorsanız evinize sokmayın

Yapılan araştırmalara göre kanserin, kalp ve damar hastalıklarının, diyabetin, böbrek hastalıklarının oluşmasında oldukça etkisi olan yanlış beslenme hayatımızı tehlikeye atıyor. Daha lezzetli diye aldığımız gıdalar bizi hastalıklara sürüklüyor olabilir. Üstelik masum görünen bu gıdaların zararları yeteri kadar bilinmiyor. Özellikle pratik olduğu düşünülerek alınan paketlenmiş ve hazır gıdalar sağlık için çok büyük tehlike oluşturuyor.

BU YİYECEKLERİ MUTFAĞINIZA SOKMAYIN

TUZ Standart sofra tuzu asla tüketmemeniz gereken besinler arasında listenin başında yer alıyor. Normal miktarlarda kullanılan sofra tuzu, deniz tuzu, kaya tuzu ve kristal tuz vücut için yararlıyken, aşırıya kaçıldığında zararlı hale gelebiliyor. Fazla tuz tüketimi kan basıncının artarak yüksek tansiyon, kalp ve damar sorunlarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

MEYVE SUYU Meyve suyu, bolca içtiğinizde en az gazlı içecekler kadar tehlikelidir ya da zararlıdır. Bunu şöyle düşünün: 230 ml’lik bir bardak portakal suyunu içmek için oturduğunuzda, kelimenin tam anlamıyla saniyeler içerisinde veya en fazla birkaç dakika içinde dört orta boy portakal tüketiyorsunuz. Bunu dört portakal yemenin ne kadar süreceği ile karşılaştırın ve meyvenin bütün formundayken daha sağlıklı olduğunu en hızlı şekilde görebilirsiniz.

YAĞSIZ VE AZ YAĞLI SÜT Az yağlı sütten korkmanın zamanı geldi. Amerikan Beslenme Dergisi’nde yayınlanan 2016 araştırması, az yağlı süt benzerleri yerine onu yemek için güçlü bir örnek haline getiriyor. Araştırmacılar 18.000’den fazla kadın üzerinde çalışmış ve daha fazla tam yağlı süt tüketenlerin düşük yağlı süt grubuna kıyasla aşırı kilolu veya obez olma ihtimalinin yüzde 8 daha düşük olduğunu bulmuşlardır. Bunun yanı sıra, az yağlı ve yağsız süt ürünleri genellikle şeker ilave edilir, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve hatta kanser için güçlü bir risk faktörüdür.

LAVAŞ Ekmek, ağır karbonhidrat yüklü bir besindir. Lavaş da, bir nevi ekmek türüdür. Çok aşırı tüketimlerde, metabolizmayı yavaşlatır ve de damar tıkanıklıklarına neden olur.